Российские пропагандисты снова 'посягнули' на Киев и размечтались переименовать Майдан Незалежности. Видео

Российские пропагандисты снова "посягнули" на украинский Киев. Они размечтались переименовать Майдан Незалежности.

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Соответствующее видео появилось в Telegram. В России не скрывают своих амбиций по поводу захвата чужого (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Один из проектов на главной площади Киева, которая будет называться Русская площадь, там будет стоять "маяк" "русского мира", – заявил один из пропагандистов.

Второй россиянин открыто уточнил, имеет ли в виду Майдан Незалежности и тот подтвердил, что именно об этом и говорится.

А "маяк" оккупанты в студии назвали "символом нашего с ними единства и воссоединения".

К слову, ранее в Киеве правоохранители сообщили о подозрении гражданке РФ, активно поддерживавшей "русский мир". Злоумышленница, в частности, распространяла фейковые антиукраинские новости и оправдывала войска страны-террориста.

Как сообщал OBOZREVATEL, на въезде в Киев пограничники обнаружили еще двух поклонников "русского мира". Один из них является священником УПЦ МП, у которого нашли компрометационную переписку в телефоне, а также загранпаспорт с отметкой о пересечении границы с РФ.

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