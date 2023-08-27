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Российские пропагандисты снова "посягнули" на Киев и размечтались переименовать Майдан Незалежности. Видео

Ульяна Виноградова
Новости России
1 минута
2,5 т.
Российские пропагандисты снова 'посягнули' на Киев и размечтались переименовать Майдан Незалежности. Видео

Российские пропагандисты снова "посягнули" на украинский Киев. Они размечтались переименовать Майдан Незалежности.

Видео дня

Соответствующее видео появилось в Telegram. В России не скрывают своих амбиций по поводу захвата чужого (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Российские пропагандисты снова "посягнули" на Киев и размечтались переименовать Майдан Незалежности. Видео

"Один из проектов на главной площади Киева, которая будет называться Русская площадь, там будет стоять "маяк" "русского мира", – заявил один из пропагандистов.

Второй россиянин открыто уточнил, имеет ли в виду Майдан Незалежности и тот подтвердил, что именно об этом и говорится.

А "маяк" оккупанты в студии назвали "символом нашего с ними единства и воссоединения".

К слову, ранее в Киеве правоохранители сообщили о подозрении гражданке РФ, активно поддерживавшей "русский мир". Злоумышленница, в частности, распространяла фейковые антиукраинские новости и оправдывала войска страны-террориста.

Как сообщал OBOZREVATEL, на въезде в Киев пограничники обнаружили еще двух поклонников "русского мира". Один из них является священником УПЦ МП, у которого нашли компрометационную переписку в телефоне, а также загранпаспорт с отметкой о пересечении границы с РФ.

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