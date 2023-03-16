По российским информационным клоакам ширится видео, на котором, якобы военнослужащие ВСУ режут на Коране сало, а так же разжигают им костёр. Мол, вот такая религиозная нетерпимость в ВСУ!

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Разумеется, показухой и постановкой из этого перформенса прямо так и прёт. Сама же бездарность идеи снять такое, просто поражает, особенно с учётом слабой проработки ролей у актёров и бездарного подхода к настолько натянутой и надуманной темы для "сюжета".

Российская пропаганда пытается и дальше навязывать потребителям информационного фаст-фуда образ ВСУ как нечто человеконенавистническое и нетерпимое по отношению к другим нациям, вероисповедованием и так далее. То есть, продолжает подпитывать фейк о борьбе с украинским "нацизмом".

Так же, съёмкой и распространением такого видео российская пропаганда пытается вызвать возмущение и неприятие у мусульманских стран к Украине. Более чем уверен, что это видео будут стараться через российские сливные бачки закачивать в страны, где основная религия - ислам.

Но есть у этого перформанса и другой контекст. С начала 2023 года в Стокгольме регулярно показательно сжигался Коран таким себе деятелем как Расмусом Палуданом. Данные действия были направлены на разжигание неприятия между Швецией и Турцией. Но самое интересное - кто стоял на Палуданом.

Освещение этого акта вандализма осуществлялось журналистом Чангом Йоханнесем Фриком, владельцем онлайн-издания Nyheter idag, а так же ведущего на телеканале SD Riks, до того работавшего в Russia Today (RT) и делавшего репортажи для российского пропагандистского ресурса Ruptly.

Связь между вандалом из Стокгольма и российскими агентами влияния очень быстро всплыла на поверхность. Теперь же, российская пропаганда пытается одним выстрелом убить двух зайцев - дискредитировать Украину среди мусульман, а так же отвлечь внимание от действий своей агентуры в Швеции.

Единственное, что радует - данный перформанс был настолько топорно поставлен, что сами же организаторы себя выдали и даже подставили. Ведь в очередной раз россияне показали, что для дешёвой провокации они используют настолько радикальные и отвратительные методы.