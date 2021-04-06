Российские пропагандисты обсуждали, как "надавать по щам" Украине за "вторжение на Донбасс". Видео

Российский пропагандистский телеведущий Евгений Попов заявил, что Кремль может "надавать по щам" Украине и без применения "калибров", в случае, если та "пойдет войной на Донбасс".

Таким высказыванием телеведущий отличился в эфире программы "60 минут" на "Россия 1". Позже он выложил фрагмент видео с таким же комментарием в своем Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, журналист выразил убеждение, что российские власти "должны действовать превентивно и не дожидаться, когда украинские танки начнут пересекать линию соприкосновения". По его словам, Москва якобы способна "эффективно воздействовать на Киев" не военными, а экономическими средствами.

"Если они собираются вторгнуться на Донбасс, нужно прекратить транзит всех углеводородов через территорию Украины. Мы должны запретить Батьке перепродавать нашу нефть Украине, и прописывать это в контрактах со всеми нашими партнерами, в том числе европейским", – высказался кремлевский пропагандист.

Попов заявил, что Кремль может "надавать по щам" Украине Скриншот с Telegram popovrtr

Таким образом, считает он, Москва лишит Украину возможности приобретать российский газ через европейский реэкспорт. При этом Попов подчеркнул, мол, на такой шаг Россия должна пойти, "если действительно будет вероятность вторжения, а уж если оно начнется, то меры должны быть еще жестче".

"Надавать по щам киевской банде можно и без применения "калибров", – пригрозил журналист в мессенджере.

Напомним: 9 марта на канале "Россия 1" главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев с гостями студии обсуждал возможность бомбардировки Россией украинских городов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кремле пригрозили, что скоро "разорвут вообще все с Украиной". Там пообещали отреагировать на новые санкции Киева в соответствии с собственными интересами и заявили, что так места для взаимности в отношениях России и Украины "совсем не останется".