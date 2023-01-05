Российские "мобики" умирают, даже не доехав до фронта в Украине: сестра оккупанта рассказала о показательном инциденте. Перехват

Мобилизованные на войну против Украины россияне продолжают "доблестно погибать" на просторах российских учебных частей, даже не успев доехать до передовой или ПТУ в Макеевке. О таких случаях в телефонном разговоре с военнослужащим страны-агрессора рассказала его сестра.

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Соответствующую запись OBOZREVATEL получил от хакерской группировки "Фронтовые разговоры оккупантов". Судя по перехвату, подбор "мобиков" в РФ проходит на самом высоком уровне – на авось. Берут всех – и зэков, и просто психически больных (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

А поэтому случаи убийства (и не только) своих "боевых товарищей" среди мобилизованных не единичны.

"Ты когда с мамой разговаривал, она тебе не рассказывала, что у нас привезли, бл**ь, мертвого мужика после отправки в Украину? В Иланск (город Иланский, Красноярский край РФ. – Ред.)... Короче, 40-летний или 50-летний мужик, прошедший два раза Афганистан, нах**, Чечню, отправили его, бл**ь, в Украину. В итоге, нах**, привезли, бл**ь, мертвого!" – сказала женщина брату.

Она назвала "самым смешным" то, что "мобик" до Украины даже не доехал. Мужчину убили свои же во время подготовки.

"Уже дох** случаев! То кого-то повесили, то, бл**ь, мужика изнасиловали, нах**! Я вообще в ах**!" – рассказала сестра оккупанта.

Ее собеседник реагировал на эти истории, используя маты. А жительница РФ отметила: из-за мобилизации в армию России берут всех без разбора.

"И долбо**ов, и зэков, и все, что можно. В итоге, бл**ь, там такой сейчас балаган! Люди дохнут как мухи, не доезжая даже до Украины", – заявила россиянка.

Осторожно, в видео много нецензурной лексики! 18+!

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало новый перехват телефонного звонка оккупанта к матери. Российский военнослужащий по имени Игорь пожаловался на то, что все его товарищи по "спецоперации" пьют. Командование тоже, но оно, помимо этого, еще и фальсифицирует документы и сбежало в ближайшее село.

– В другом перехваченном разговоре другой военнослужащий РФ рассказывал: у них вместо бригады "на бумаге" создают дивизию, таким образом увеличивая официальную численность подразделений оккупационных войск.

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