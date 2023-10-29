Российская цензура в учебных заведениях усиливается перед выборами президента – британская разведка

В октябре текущего года министерство образования и науки РФ издало распоряжение, которым в университетах страны запрещается публичное обсуждение "негативных политических, экономических и социальных тенденций" в России. Это стало очередным шагом по ограничению информационного пространства в государстве-агрессоре во время развязанной им войны против Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании. Там предположили, что Кремль пытается подавить недовольство провальной для России "спецоперацией" в канун президентских выборов, которые будут проходить в РФ в марте 2024 года.

В середине октября российское минобразования приказало руководству высших учебных заведений РФ не допускать в процессе академической деятельности открытого обсуждения каких-либо "отрицательных политических, экономических и социальных тенденций" в России.

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Этот запрет в Британии расценивают как шаг к еще большему ограничению информационного пространства в России во время войны с Украиной для усложнения открытого обсуждения политических вопросов.

"В долгосрочной перспективе это, вероятно, будет способствовать тенденции формирования российской политики в эхокамере политически приемлемых, прокремлевских перспектив. Вполне вероятно, что Кремль хочет еще больше подавить негативные взгляды на "специальную военную операцию" накануне оглашения кандидатуры президента Владимира Путина на переизбрание в марте 2024 года", – отметили в британском оборонном ведомстве.

Эффектом эхокамеры называют ситуацию, когда при обсуждении новостей или событий убеждения участников этого обсуждения усиливаются общением и повторением внутри закрытой системы и изолируются от опровержения.

В информационное поле внутри "эхокамеры" не попадает ничего извне. Люди получают доступ только к информации, которая подкрепляет их – собственные или навязанные – убеждения – и при этом их "закрывают" от противоположных взглядов, которые могут пошатнуть уверенность в этих убеждениях.

Напомним, ранее разведка Британии рассказала, какие силы РФ бросила в бои за Авдеевку. Там, по оценкам британского оборонного ведомства, сейчас воюют восемь российских бригад. При этом потери, которые они понесли, стали одними из самых больших потерь российских войск в 2023 году.

Также сообщалось, что в МО Великобритании указали на нюанс с российскими ударами ракетами Х-101 по Украине. Эти ракеты оккупанты не запускали уже больше месяца, что стало одним из самых продолжительных перерывов за все время полномасштабной войны. В британской разведке эту "паузу" объясняют тем, что оккупанты, вероятно, накапливают запасы для последующих ударов.