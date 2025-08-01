Российская база атомных подводных лодок пострадала от цунами на Камчатке – The Telegraph

Пункт базирования Тихоокеанского флота России на Камчатке, где размещается большая часть атомных подводных лодок страны-агрессора, получил повреждения из-за цунами после землетрясения. Речь идет о базе в бывшем поселке Рыбачий в акватории бухты Крашенинникова на юге полуострова.

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Стихия постигла российское побережье 30 июля. О повреждениях 1 августа сообщило издание The Telegraph, ссылаясь на спутниковые снимки Umbra Space.

На опубликованных снимках видно, что часть одного из пирсов отклонилась от своего привычного положения. Как предполагают аналитики, это может указывать на то, что он оторвался от причала.

Детали относительно повреждения базы флота РФ

Отмечается, что компания Umbra Space использует спутники с радиолокационными станциями с синтезированной апертурой (SAR), способные проникать сквозь облачность, которая мешала другим системам получить четкую картину воздействия цунами на район базы в Рыбачьем.

Научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (Rusi) доктор Сидхарт Каушал указал, что признаков повреждений подводного флота РФ не обнаружено.

"Похоже, у пирса был пришвартован надводный корабль, а не подводная лодка, что примечательно. Я не уверен, что мы можем утверждать что-либо большее, чем то, что был поврежден лишь пирс: что, как я подозреваю, вряд ли существенно повлияет на интенсивность работы [на базе]", – объяснил он.

При этом отставной командир Королевского флота Том Шарп оценил, что после цунами пирс оказался наклонен под "ужасным углом" и теперь для корабля было бы затруднительно заходить туда и выходить. Он добавил, что, похоже, у оконечности поврежденного участка находится буксир, который может быть задействован в первоначальных ремонтных работах.

"Если исходить из того, что волна проникла туда и погнула этот причал, то да, но что еще она сделала?" – поинтересовался Шарп.

Аналитики предполагают, что российские подводные лодки могли получить повреждения, сильно ударившись о швартовы (тросы или цепи для прикрепления судна, лодки), а вода могла попасть в люки доступа. На отдельных снимках они заметили две субмарины, все еще пришвартованные у своих причалов после цунами.

"Лодки, проходящие техническое обслуживание, особенно уязвимы для мощных волн и не могут выйти в море. Однако эксперты подчеркнули, что никаких следов повреждений судна не обнаружено, а причалы, используемые атомными подводными лодками, спроектированы так, чтобы выдерживать сейсмические воздействия", – признал The Telegraph.

Что предшествовало

В ночь на 30 июля у берегов российского полуострова Камчатка произошла серия мощных подземных толчков. Магнитуда землетрясения колебалась от 6,5 до 8,7. В Геофизической службе РАН заявили, что оно оказалось самым сильным в этом регионе с 1952 года.

Россиян предупредили, что сильные афтершоки с магнитудой до 7,5 после землетрясения на полуострове будут продолжаться минимум месяц. Предупреждение о цунами объявили на Камчатке, Курильских островах, а также на Аляске и Гавайях (США) и в Японии.

Вслед за этим в Камчатском крае РФ начал извержение вулкан Ключевская Сопка.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментариях СМИ утверждал, что "сейсмостойкость" зданий и функционирующая система оповещения "обеспечили отсутствие жертв на Камчатке".

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в России отпраздновали день Военно-морского флота на заднем дворе, а перед тем стало известно, что "великая и могучая морская сверхдержава" не смогла довести до конца ремонт крейсера "Адмирал Кузнецов". Это единственный тяжелый авианесущий ракетный крейсер проекта 1143.5, находившийся в строю.

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