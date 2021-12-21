Мне кажется, России страшнее, чем Украине. Потому что так вляпаться, как вляпалась Россия, даже Украине не удавалось.

Это нам нагнетают панику, про ракетные обстрелы и даты наступления. А вы представляете, какие перспективы у самой России?

Она в этой начатой ею войне практически одна. Ей скоро "наступать", а у нее корабли горят, заводы взрываются. У нее перспективы нищать и нищать, даже если она якобы перестроится на работу без Свифта. А без инвестиций? А с коррупцией? С наркотой и алкоголизмом? А с, прости Господи, Омикроном - он уже в Украине, а им вообще своей бодягой ширяться приходится.

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А что с российским бизнесом? А с "любовью" к россиянам в развитых странах? А что с развитием современных технологий, с гонкой вооружений? Что с деньгами, которые под колпаком бдительных американцев?

Вы, наверное, слышали про прокол российского суда, который судил какого-то бизнесмена, поставлявшего российской армии продовольствие. В документах суда указано - поставки производились на Донбасс. Из объема и нормы потребления на одного солдата высчитывается количество российских солдат на Донбассе - 40 000 человек. И это минимум. И они не смогли взять ни ДАП, ни Мариуполь.

Вообще, тенденция хорошая: Германия начала показывать четкое "нет" России. Если такое же "нет" скажут все остальные, до сих пор мягкотелые, Путину нет смысла выделываться. Он один. Он сам боится - он не может не бояться, иначе зачем он носит броник на редкие международные встречи, и забивается в бункер от россиян? А когда вы видели это пугливое чмо проходящим через толпу народа? У нас мы видели Пороха, а Путина видели?

У него сейчас цугцванг, он уже проиграл. А Украина вкусила крови. Почитайте про настроения ветеранов. Они его ждут: с байрактарами, снайперским оружием, джавелинами и желанием мести. Нет дизеля в ВСУ - его небезразличный народ из-под земли достанет, а мы скинемся. Мы ли этого не делали ранее?

Вот пишут про предполагаемые 4 недели, которые у нас есть - в этих неделях есть не только судороги России у наших границ. В них есть масса событий, сужающих кольцо на горле не нашем, нет. А россиян. Вспомните СССР, который не выиграл вторую мировую без техники и еды, комплектующих и прочего от союзников. Он "выиграл" мнимую отечественную - чтобы записать победу на свой счёт, россиянам пришлось выдумать новую войну!

А сейчас они одни, по грудки в болоте. И беларусы им не помогут, сколько бы ни воровали или не запугивали польских пограничников.

Гопники в войнах не выигрывают!