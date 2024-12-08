Роскомнадзор тестирует российский аналог интернета в регионах, населенных нацменьшинствами – ISW

Роскомнадзор, вероятно, тестирует русский суверенный интернет в регионах с этническими меньшинствами. РФ стремится проверить способность отключать Чечню, Дагестан и Ингушетию от таких сервисов как Telegram, чтобы контролировать информационное пространство в случае будущей нестабильности в этих регионах.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Так, с 6 по 7 декабря в Дагестане оператор связи Ellko сообщил об ограничении доступа к иностранным сайтам и приложениям. Также там возникли проблемы с WhatsApp, Telegram и другими социальными сетями.

Пользователи в Чечне и Ингушетии также испытывали трудности с доступом к иностранным и некоторым российским веб-сайтам, в частности YouTube и Google, даже через VPN.

Роскомнадзор подтвердил тестирование в Дагестане для проверки функционирования инфраструктуры при отключении России от глобального интернета.

Это не первая попытка отключить пользователей в регионах с этническими меньшинствами. Ранее в республиках Дагестан, Саха и Башкортостан аналогичные действия имели место во время погромов и протестов в 2023-2024 годах. Кремль инвестировал 59 миллиардов рублей в развитие технических возможностей для ограничения интернет-трафика и принуждения россиян перейти на внутренние платформы.

Роскомнадзор также предупредил о возможной блокировке восьми иностранных хостинг-провайдеров, таких как Amazon Web Services и GoDaddy, из-за несоблюдения законов о цензуре, чтобы заставить переходить на платформы, контролируемые Кремлем.

Ранее сообщалось, что в декабре в России проведут учения по отключению регионов от мирового интернета. Целью этого заявлена проверка готовности российской инфраструктуры обеспечивать доступность всех сервисов в случае умышленного внешнего влияния.

Напомним, что в РФ 29 ноября наблюдались массовые сбои в работе приложений операторов связи, банков, служб доставки и сайтов недвижимости. Неисправности зафиксированы в сервисах МТС и МТС Банк, "Магнит", "Вкусно и точка", "Яндекс Еда", "Бургер Кинг", "Додо Пицца", "Маркет Деливери", Flowwow, "Купер", "Циан".

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