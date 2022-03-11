'Роскомнадзор' начал блокировать Instagram для россиян: что известно

"Роскомнадзор" закрыл Instagram на территории Российской Федерации. Блокировать доступ россиянам в эту сеть начали под вечер 11 марта.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Роскомнадзор" запретил Instagram на территории РФ. Советская жизнь, о которой так мечтают агрессоры, уже пришла. Продолжение следует", - анонсировал дальнейшую изоляцию РФ, в частности, и в глобальном мире Интернет, украинский чиновник.

Российские СМИ уже наперегонки объясняют решение "Роскомнадзора" лишить россиян еще и Instagram. Пропагандисты заявляют, что это решение принято из-за "пропаганды насилия" в отношении российских оккупантов. Так в России расценили заявление пресс-секретаря Meta Platforms о временном снятии ограничений на резкие "формы политического самовыражения" для граждан Украины и ряда соседних государств. Речь идет о том, что украинцы, страдающие от российских оккупантов, могут не подбирать слова относительно российских военных, российского руководства или российских граждан, которые поддерживают войну в Украине.

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"Компанию Meta уже обвинили в разжигании ненависти и вражды. Глава Госдумы Вячеслав Володин попросил подготовить обращение к генпрокурору и к Следственному комитету. Отдельно спикер нижней палаты парламента обратился к Марку Цукербергу, пригрозив ему судом, что и произошло, но комментариев не было. Генеральная прокуратура России уже направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к Instagram.На момент написания статьи вышло заявление первого заместителя председателя Комитета по информполитике, информтехнологиям и связи. Meta будут заблокированы в России", – сообщают российские пропагандисты.

Блокировку Instagram в РФ начали около 17 часов по Киеву.

Особенно подобострастные чиновники уже выступили с инициативой "признать Facebook и Instagram экстремистскими организациями" - и есть вероятность, что эта инициатива будет поддержана. Не исключена также реализация намерений привлекать в таком случае к ответственности за "финансирование экстремизма" россиян, оплачивавших рекламу в Instagram: такие предложения тоже уже звучали.

Напомним, с 4 марта в РФ уже заблокирован Facebook, под угрозой отключения – мессенджер WhatsApp.

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