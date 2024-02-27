Родные подозревают убийство: всплыли новые детали по поводу загадочной смерти 35-летнего сына главы 'Роснефти'. Фото и видео

Семья умершего недавно наследника главы "Роснефти" Игоря Сечина не верят в официальную версию его стремительной кончины. 35-летний Иван Сечин, согласно официальному заключению врачей, умер вследствие оторвавшегося тромба.

Однако ни глава "Роснефти", ни другие члены семьи в это заключение не поверили и заказали дополнительные экспертизы, которые ищут , в том числе, следы наличия яда в организме умершего. Об этом со ссылкой на неназванного друга семьи Сечиных сообщил российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

По данным канала, на данный момент Иван Сечин уже похоронен: его тело предали земле в семейной могиле на одном из самых престижных кладбищ Санкт-Петербурга.

"Как рассказал источник, сами похороны и 9 дней со дня смерти прошли в узко кругу: сам Игорь Сечин, его бывшая жена Марина (мать Ивана) и самые близкие люди", – пишет издание.

В то же время, собеседник канала рассказал, что семья Сечина не верит в естественные причины смерти наследника главы "Роснефти": родственники умершего заподозрили, что ему помогли покинуть этот мир.

"В естественную смерть Ивана (от тромба, как следует из официального заключения врачей), в семье не верят и ждут результатов заказанной отдельно экспертизы, в том числе на отравление", – отмечает ВЧК-ОГПУ.

Напомним, 20 февраля стало известно о смерти 35-летнего сына главы "Роснефти" Игоря Сечина. Он также с 2014 года занимал руководящую должность в компании, которой управляет его отец.

При этом, как писали российские СМИ, умер наследник главы "Роснефти" еще 5 февраля, но о его смерти публично не сообщалось. Информация всплыла благодаря записи в реестре наследственных дел, обнаруженной российским бизнесменом, бывшим менеджером нефтекомпании "ЮКОС" Леонидом Невзлиным.