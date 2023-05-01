'Родине нужны микросхемы': в сети отреагировали на 'эвакуацию' россиянами из школы при посольстве РФ в Варшаве стиральной машинки и баяна. Видео

В столице Польши Варшаве выселяют работников школы при посольстве страны-агрессора России. Россияне покидают ее не с пустыми руками. Они выносят оттуда все, что только могут.

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Соответствующее видео появилось в Twitter. Сеть рассмешила "эвакуация" представителями государства-террориста стиральной машинки и баяна (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Россиян выселяют потому, что местные власти намерены вернуть в городскую собственность здание школы при посольстве РФ.

А они, не теряя возможности, начали выносить из здания все, что могли осилить. В сети видео "эвакуации" стало вирусным и собрало множество комментариев.

Публика напомнила россиянам и об унитазах, которые воровали оккупанты на войне в Украине, и об их любимых балалайках.

"А унитазы забыли падл*?", "Стиралку украли где-то по привычке", "Стиралка – это святое", "И розетки, розетки, обязательно повыдирать, и лампочки не забыть прихватить!", "Унитазы уже погрузили?", "Бюст Ленина забрали хоть?", "Родине нужны микросхемы!", "Балалайки не забудьте забрать, ур*ды", "А говорят, что стиралок в России много, а у них и баянов в обрез", "Не зафиксирован вынос унитаза. Не типично для к*цапа", "Наверно и лампочки выкрутили. Спасибо, что линолеум не сорвали", "Баян+стиралка вот это скрепа РФ", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России по традиции уже принялись разбрасываться угрозами, мол, действия Варшавы не останутся без "резкой реакции". В МИД РФ назвали действия чиновников мэрии Варшавы "вторжением" и пригрозили "жесткой реакцией". При этом россияне, армия которой убивает детей и бомбит жилые дома, попытались упрекнуть поляков в нарушении международных конвенций.

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