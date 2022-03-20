"Родина покинет тебя, сынок!" Сеть "ВКонтакте" сломали и разослали всем правду о войне Путина в Украине

Социальную сеть "ВКонтакте" взломали хакеры. Пользователям разослали сообщения, в которых поведали всю правду о войне президента РФ Владимира Путина в Украине.

Некоторые пользователи сделали скриншоты сообщений, отметили российские СМИ. Рассылка идет от имени команды "ВК". В сообщениях, в частности, рассказывают о жертвах среди мирного населения и российских военных, уничтоженной экономике и необходимости остановить войну.

Также авторы отметили, что ни одна из поставленных задач в рамках "спецоперации" не выполнена, а трупы погибших российских солдат забирать не спешат.

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"Россия покинет тебя, сынок", – констатировали в сообщении.

Авторы добавили, что экономика страны окажется в таком состоянии, что "90-е будут казаться сказкой", и если не остановить войну сейчас, то "она придет в ваш дом".

"Каждый день выходите на площади ваших городов и требуйте остановить войну, требуйте отставки Путина. Сегодня только российский народ способен предотвратить глобальную катастрофу", – предупредили россиян.

Напомним: украинцы, учитывая разрушенный кремлевской пропагандой мозг россиян, объяснили им в доступной даже детям форме анимации, что в войне с Украиной их ждет смерть и бесчестие. Оккупантам предложили альтернативу – сложить оружие и добровольно сдаться в плен ВСУ.

Анимационная группа "Мультик Граница" выпустила новый фильм о том, как российский фюрер Путин обманывает россиян, используя их как пушечное мясо в войне, которую он развязал против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

мэр Иркутского района России Леонид Фролов проговорился о гибели в Украине оккупанта Валерия Березовского, уже воевавшего в составе войск РФ на Донбассе в 2014 году. Таким образом он еще раз развенчал путинский миф о "гражданской войне" на востоке нашей страны;

глава РФ Владимир Путин теряет поддержку своего ближайшего круга олигархов в результате войны против Украины. Такая тенденция создает предпосылки восстания и диктаторского режима.

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