Родились при режиме Путина, при нем и умерли: появились данные о ликвидированных во время войны против Украины российских срочниках

В сети обнародовали обновленную информацию о потерях среди срочников армии РФ, которые были вовлечены в боевые действия против Украины. Согласно опубликованному списку, на войне погибли по меньшей мере 217 солдат срочной службы.

Видео дня

Большинство из них родились после 1999 года – уже во время правления кремлевского диктатора Владимира Путина.

Отмечается, что этот список не является исчерпывающим. В нем нет тысяч погибших, которых командование под давлением, угрозами или подкупом заставило подписать контракт. искалеченных в списке тоже нет.

Вопреки заявлениям российских властей о том, что срочники не будут участвовать в боевых действиях, они гибнут с первых дней полномасштабного вторжения.

"Все мы прекрасно помним обещание Владимира Путина, что солдаты срочной службы ВС РФ не будут участвовать в боевых действиях, но они погибают буквально с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. Практически все из этого списка были рождены при Путине – после 1999 года, за него же погибли",

Часть военных погибла не в бою : зафиксированы случаи самоубийств, издевательств и убийств в среде личного состава. Некоторые срочники были забиты сослуживцами.

"Если вы отпускаете своих детей на срочную службу во время самой кровавой войны в Европе со времен Второй мировой, даже не сомневайтесь, что в конце концов они окажутся в окопах на фронте. Там их ждет только смерть, увечья и сломанная жизнь психика", - обратились авторы проекта к россиянам.

Контакты для тех, кто хочет сохранить свою жизнь или сообщить о пропавших:

Telegram-бот: t.me/spasisebyabot

Звонки из украинских номеров: 688 или +38 (044) 350 89 17

Telegram / WhatsApp:

+38 (095) 688 68 88

+38 (093) 688 68 88

+38 (097) 688 66 88

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Сил беспилотных систем ВСУ сбросами с дронов уничтожили российскую САУ "Акация" в Донецкой области. Также воины обезвредили бронированную ремонтно-эвакуационную машину оккупантов, которая могла бы забрать с позиции оставшегося от их артустановки.

В Харьковской области у оккупантов не остается шансов на атаки, ведь украинские защитники продолжают их кошмарить, нанося удары по врагу. В этот раз бойцы Третьей штурмовой бригады жестко ударили по позициям россиян, уничтожив их технику и пехоту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!