РФ высылает американских дипломатов и объявляет их 'персонами нон грата'

Российская Федерация заявила о высылке американских дипломатов с территории государства. Этот шаг в российском МИД назвали "ответом на высылку Вашингтоном дипломатов Постоянного представительства России при ООН и российского сотрудника Секретариата ООН".

Работников американской дипмиссии в Москве объявили персонами нон-грата. Соответствующее сообщение вечером 23 марта появилось на сайте МИД РФ.

"23 марта вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США в Москве была вручена нота со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных "persona non grata", в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов Постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата", - заявили в МИДе государства-оккупанта.

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Там также отметили, что "любые враждебные действия США против России получат решительный и адекватный ответ".

Сколько американских дипломатов попали в список "персон нон грата", в ведомстве Лаврова не уточнили, равно как и сроки, в течение которых американцы должны покинуть Россию.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 28 февраля США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата. Они должны были покинуть США до 7 марта.

"Жесткий ответ" в России готовили почти месяц.

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