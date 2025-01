Еще один танкер с нефтепродуктами РФ испытал проблемы в Балтике – это уже не случайность, это уже проявления системных проблем, или знак "кармы".

От скажіть мені (або просто подумайте), якими треба бути ідіотами або просто агентами путіна, щоб на фоні того, що РФ починає сипатись, пхати невпихуємоє з "перемовинами"

Можливо молоді (або не старі) люди не знають цього, а я на своєму досвіді знаю і бачу повну аналогію з подіями перед крахом СРСР – ще раз: РФ почала сипатись...

У ніч на 11 січня 2025 року о 3-00 у танкера JAZZ - IMO n° 9337327, Chemical/Oil Products Tanker, який прямував з російського порту Висоцьк з вантажем до Тунісу, зазнав несправності - щоб ви думали? - двигун , і де б ви думали? на тому самомі місці - на півночі від німецького острова Рюген.

Танкер пару годин дрейфував. Командування з надзвичайних ситуацій у Куксхафені залучило для допомоги аварійно-рятувальний буксир "Baltic", який знаходився неподалік для буксирування виведеного з ладу танкера "Eventin".

Після початкового усунення несправностей о 3 годині ночі проблеми знову виникли на північ від острова, і танкер знову вийшов з ладу.

О 7 годині ранку він знову вирушив із обмеженим режимом.

Надзвичайна ситуація сталася через кілька днів після того, як 29-30 грудня на південь від порту Ханко у "Джаза" вийшов з ладу двигун і він тривалий час дрейфував у морі (тоді він йшов в баласті, тобто без вантажу - за нафтопродуктами у російський Висоцьк).

Буксир і корабель "Turva" берегової охорони Фінляндії тоді були направлені на місце події, і "Turva" стояло поруч з другої половини дня 30 грудня. Існував ризик того, що якір судна не витримає, якщо вітри стали надто сильними.

JAZZ - IMO n° 9337327

Flag (Panama)

DWT 50 548

Type of ship Chemical/Oil Products Tanker

Year of build 2006

Ship manager/Commercial manager SAND GEMI ISLETMECILIGI AS Daire 55, Kat 15, Beybi Giz Plaza, Maslak Meydan Sokak, Maslak Mah, 1, Sariyer, 34398, Istanbul, Turkey.

Registered owner T REX MARITIME & TRADING INC C/O: Sand Gemi Isletmeciligi AS Daire 55, Kat 15, Beybi Giz Plaza, Maslak Meydan Sokak, Maslak Mah, 1, Sariyer, 34398, Istanbul, Turkey.

Ну, і туркам-власникам це привіт від вищих сил.