Половина героического Краснознаменного Черноморского флота России сбежала из Севастополя в Новороссийск. Все как во Второй Мировой. Разумеется, покрыв себя неувядаемой славой. Во время войны эвакуировавшись из "с возвращением в родную гавань" и забыв про "Россия здесь навсегда" и "русские на войне своих не бросают". Бежав от страны без флота, испугавшись нескольких старых самолетов с ракетами и нескольких дешевых дронов.

Сейчас российский Генштаб решает, что делать с остатками флота. Оставить в Новороссийске? Достанут. Увести в Азовское море? Накроют. Напуганные флотские предлагают эвакуацию по рекам и каналам в Каспийское море. Там спокойнее.

Я бы хотел предложить российскому Генштабу лучший вариант: Москва — порт пяти морей. Прибытие героического Черноморского флота в столицу повысит боевой дух москвичей и укрепит ее воздушную оборону. ПВО "убийц авианосцев" и "неимеющих себе равных кораблей" поможет сбивать вражеские дроны. Флот будет в полной безопасности — украинские ракеты пока до Москвы не долетают. Моряков также можно использовать для подавления бунта кадыровцев или вагнеровцев.

И потом продолжится славная российская традиция — стрелять из орудий крейсера по столице. Это же скрепы. Это, браток, с "Авроры" пошло, от истоков.