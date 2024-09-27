"Режим создает внутреннего врага": в России пошли на жесткие антимигрантские меры – иностранцев гонят на войну в Украине

В Российской Федерации продолжают закручивать гайки в отношении иностранцев. Режим взял эту тему на вооружение после бойни в "Крокус Сити Холле", где исполнителями оказались выходцы из Центральной Азии. Изначально это должно было отвлечь внимание от провала российских спецслужб по предотвращению теракта, но впоследствии все переигралось. На фоне недовольства россиян тем, куда катится их страна после начала полномасштабной войны в Украине, именно мигранты стали эдаким громоотводом. И с каждым днем маниакальные решения российских властей все больше напоминают нацистские методы.

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Облавы на мигрантов

Облавы, прокатившиеся практически по всем регионам России, и давление на мигрантскую среду бесполезны для предотвращения реальных террористических атак, но при этом ведут к сокращению потока трудовых мигрантов. И это в ситуации, когда нехватка рабочей силы превратилась для страны-агрессора в большую проблему.

Основные источники иностранных работников в России – Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. В начале сентября 2024 года в РФ было зарегистрировано 6,2 млн иностранных граждан. Годом ранее этот показатель составлял 8,5 млн человек. То есть, за год из России уехали более двух миллионов проживавших там иностранцев. И это только официальная статистика.

По данным "Брифинга", релокация, мобилизация и военный рекрутинг оттянули с этого рынка, испытывающего структурный дефицит рабочей силы, более полутора миллионов работников.

Теперь же российские власти начали привлекать к антимигрантской кампании вернувшихся из зоны боевых действий в Украине оккупантов. Например, губернатор Приморского края Олег Кожемяко анонсировал создание отряда ветеранов "СВО" для "обеспечения безопасности и порядка", в том числе чтобы "немножко поставить на место приезжих". Теперь националисты не только помогают в поиске нелегальных мигрантов и тех, кто получил российское гражданство, но не встал на воинский учет, но и проверяют легальность работы торговых точек и такси, принадлежащих иностранцам.

Были анонсированы и планы подготовки "мобильных групп" ультраправых, которых на тренировочной базе для российских оккупантов будут обучать владению огнестрельным оружием, базовым навыкам ведения боя, тактической работе с БПЛА и пр. Заявленная цель этой подготовки – помощь полиции в борьбе с преступлениями мигрантов и теми, кто "раскачивает лодку".

В августе рейды по местам работы и проживания мигрантов, по данным исследовательского центра "Сова", проходили в Москве, нескольких городах Московской области, Санкт-Петербурге и Колпине Ленинградской области, а также в Екатеринбурге, Малоярославце, Новосибирске, Первоуральске, Самаре, Саратове, Сургуте, Невинномысске, Челябинске и Копейске Челябинской области.

На фоне государственной ксенофобии активизировалась и радикальная часть националистического спектра - автономные ячейки, ориентированные на уличное насилие. За первые пять месяцев 2024 года эти группы, по подсчетам "Совы", совершили более 130 нападений. Причем российские силовики на это закрывают глаза.

Маньяки во власти

Не просто поддерживает, а чуть ли не возглавляет все это маниакальное безумие высший представительный и законодательный орган власти в России (наряду с Советом Федерации) – Государственная Дума.

Очередное ее новшество – усложнить получение вида на жительство через брак с гражданами РФ. Согласно поправкам в закон, иностранцам, желающим получить разрешение на временное проживание в РФ, придется жить в браке с россиянином три года (сегодня никаких временных ограничений нет).

Эти поправки якобы призваны сделать бесполезным заключение фиктивных браков для получения российского гражданства. А в социальных сетях вовсю обсуждают, что таким образом в РФ хотят "усложнить легализацию украинских шпионов" – такая версия конечно же не выдерживает никакой критики.

Нынешнее "закручивание гаек" в России – продолжение политики путинского режима в отношении иностранцев. В августе 2024 года Путин подписал пакет антимиграционных поправок. В соответствии с ними теперь при получении гражданства иностранцы обязательно должны вставать на воинский учет. Это не просто светит отправкой на войну в Украине, а уже происходит. Причем зачастую военкомы присутствуют на церемонии выдачи паспорта РФ.

Также в следующем году в России должен заработать и реестр иностранцев "в режиме высылки", в который они будут попадать за административные и уголовные правонарушения.

Занесенные в реестр иностранцы смогут продолжать находиться в России, но потеряют право пользоваться банковскими счетами, вступать в брак, управлять автотранспортом и т.д.

Кроме того, Путин одобрил поправку, позволяющую сотрудникам МВД самостоятельно депортировать иностранцев без решения суда или миграционной службы. А это в свою очередь дает возможность силовикам развернуть очень прибыльный "бизнес" на мигрантах, так как решать, оставаться ли иностранцам в России или нет теперь будут исключительно люди в погонах.

"Срочно нужен новый кризис"

По мнению российского аналитика Анатолия Несмияна, усиление антимигрантской риторики явно инициировано властью.

"Это не означает, что прямо завтра начнутся таджикские/киргизские или какие-нибудь еще погромы. Но здесь есть совершенно непреложный факт: в случае заключения перемирия (с Украиной) власть должна будет создать новый кризис, так как вернуться к бескризисному управлению она уже не в состоянии. При этом пока сохраняются различные возможные варианты будущего кризиса. Это может быть снова что-то внешнеполитическое (к примеру, конфликт со странами Балтии, Молдовой или любым иным соседом – скажем, "на зуб" недавно пробовали даже Казахстан, что выглядит полной клиникой, но сейчас ни о какой нормальности речи уже идти не может). Либо новый кризис будет носить внутренний характер, и тогда потребуется новый внутренний враг", – пишет Несмиян в своем Telegram-канале.

Однако, по его мнению, проблема в том, что "внутренний враг практически закончился - кого истребили, кого посадили, кого выгнали из страны". Поэтому и возникает тема мигрантов, как создание образа нового врага.

Несмиян считает, что "никакое перемирие не приведет к нормализации обстановки" и потому власть будет создавать "что-то еще".

"Эпидемию, внутреннего врага, каскадные инфраструктурные катастрофы – что угодно, только ни в коем случае не "возвращение" к хоть какой-то норме", – считает российский аналитик.

И судя по тому, что сегодня происходит в РФ, все идет "точно по плану". Да-да, как и в случае с "Киевом за три дня".