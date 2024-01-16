Реки кипятка и костры на улицах: Россию охватил коммунальный коллапс с отключением отопления

Россия замерзает. Страна, которая угрожала заморозить не только Украину, но и всю Европу, теперь сама страдает от холодных батарей и прорывов на теплотрассах. Причиной всему – старые, еще советские коммуникации, которые никто десятками лет толком не ремонтировал.

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Замерзающие жители России записывают обращения к Путину с просьбой принять меры, наказать виновных и обеспечить теплом. Одиночные пикеты с требованием решить проблемы беспощадно разгоняются силовиками. А провластные СМИ предпочитают тему замерзающих городов не освещать.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Греются у костров и в аэропорту

Замерзать россияне начали еще в ноябре прошлого года, как только в стране ударили морозы. Износившиеся коммунальные сети не выдержали холодов и начали выходить из строя. Бить тревогу начали в Абакане.

Там еще 28 ноября лопнули трубы – и 70 тысяч жителей, а также больницы остались без тепла в мороз -25. А жители села Калинино из Хакасии 8 декабря прошлого года приехали в аэропорт греться и записали видеообращение к Путину. У них исчезло электричество, поэтому электрокотлы не работали.

А дальше, словно домино, посыпались сообщения о крупных авариях на теплосетях в различных городах, а улицы стало заливать кипятком из прорвавшихся труб.

Так, в подмосковном Подольске тепла не было неделю. Старая котельная находится на территории частного Патронного завода, а 4 января там произошла авария. Неполадки хотели скрыть, но жители подняли шум и переполошили руководство Московской области.

Жители публиковали видео из замерзающих домов, там подъезды многоэтажек покрылись слоем снега, свисали сосульки на лестничных клетках, а чугунные батареи полопались. Российские власти открыли уголовное дело, заместителя мэра города даже взяли под стражу.

После того, как тепло стали возвращать в дома, у людей стали еще и лопаться батареи в квартирах.

Без тепла половина Подмосковья

Правда, проблему не удалось представить локальной, мол, прорыв только на одной частной котельной. Без тепла, в холоде праздничные дни провела половина Подмосковья. Сигналы SOS поступали из таких городов: Пушкино, Химки, Люберцы, Ногинск, Домодедово, Солнечногорск, Орехово-Зуево, Наро-Фоминск и др.

В подмосковном городе Королев в котельной даже произошел взрыв.

Жители подмосковного Селятино вышли на протест с плакатом "Селятино мерзнет". Они пожаловались, что их комментарии в соцсетях исчезают.

Жители других городов даже перекрывали движение на дорогах.

Лишились отопления и жители элитной Рублевки. Из-за перегрузки электросетей выключились газовые котлы. Несколько ЖК и деревень в районе Ромашково сидели без света и отопления.

Чтобы избежать полного коллапса, коммунальщики просто снизили температуру теплоносителя, но люди из-за этого сидят в холодных квартирах с обогревателями, включенными конфорками, грелками.

Из-за перегрузки электросетей в Москве объявили о режиме отключения света. Теперь жители российской столицы запасаются аккумуляторными фонарями, зарядками, батарейками.

Кипяток заливает улицы российских городов

Буквально на днях без тепла остался Владивосток, там произошла авария, кипяток из труб выливался прямо на улицы. Аварийные службы приехали только через сутки, когда жители уже засыпали жалобами все соцсети.

А в Новосибирске тоже тонны кипятка из разорвавшихся труб хлынули во дворы и улицы города, автомобили оказались в ловушке. Ни отопления, ни горячей воды в домах нет – и люди потихоньку замерзают. Школы перешли в режим онлайн, в некоторых больницах отменили плановые операции.

Отключилось отопление в Саратове и Курске, перебои в Перми.

Причиной всему – старые трубы и котельные, которые строились еще в Советском Союзе в 70-е, и даже в 60-е годы прошлого столетия. После развала СССР практически ничего не меняли, отделывались ремонтами и латанием дыр.

Многие котельные переданы частным компаниям, но и там вкладывать деньги в ремонт не хотят. Бесхозяйственность и воровство привели к такому результату.

Это не первые коммунальные катастрофы в России. В октябре 2022 года, например, Волгоград заливало фекалиями. Из-за прорыва канализации тысячи жителей остались без воды и отопления, а улицы превратились в сточные канавы.

Конечно, в такой стране, как Россия, найти миллионы на перекладку труб можно. Но пока Путин воюет с Украиной и даже НАТО, никто этого делать не будет. Сейчас РФ тратит сотни миллионов долларов только на ракеты, которыми буквально засыпает мирные города Украины. Например, ракета "Кинжал" может стоить $1 млн, "Калибр" $300-500 тыс.

Судя по прогнозу погоды, морозы в Москве до -20 градусов продержатся еще до понедельника. Затем пойдут на спад до -7... -14 градусов.