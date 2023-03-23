'Регулярная армия заехала, много танков и ракет': российский 'мобик' рассказал о подготовке масштабного наступления РФ

Страна-агрессор Россия готовилась ко вторжению в нашу страну. Об этом рассказал один из мобилизованных государства-террориста.

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Соответствующее аудио с разговором оккупанта с близким человеком представило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В частности, речь идет об изменении мест дислокации мобилизованных (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца страницы).

"Сейчас сдаем боеприпасы, пулемёты эти, хотя бы домой попасть", – рассказывает военнослужащий РФ.

Также он предполагает приближение большого наступления из-за ввоза в соседний населенный пункт большого количества танков и ракет.

Отметим, российские оккупанты от безысходности на войне в Украине начинают прибегать к наркотическим веществам. Один из них лично признался в этом по телефону жене.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты рассказали о работе заградотрядов в рядах войск Путина. Они признались, что речь идет о "большом приказе сверху".

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