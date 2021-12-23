Так, друзья, тут мои читатели в твиттере подкинули очень интересную тему для обсуждения — а какие у нашей соседки-России реальные размеры? Если посмотреть на карту, то кажется что Россия просто огромна и занимает чуть ли не половину мира и граничит чуть ли не со всеми странами на свете (за исключением, разве что, африканских).

Но на самом деле это распространённое заблуждение, которое основано на чисто визуальном эффекте карт, причём заблуждение это как-то прочно усваивается со школьной скамьи и атласов вроде "Мир и человек", которые создают впечатление, что на свете есть Россия и всё остальное, примыкающее к ней. Реальные размеры России гораздо меньше (в разы) тех, что мы привыкли видеть на карте — и в сегодняшнем посте я вам наглядно расскажу и покажу это.

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Итак, в сегодняшнем посте — обсуждаем реальные размеры России.

Откуда взялось заблуждение. Карты Меркатора.

Для начала несколько слов о том, откуда вообще взялось визуальное заблуждение о невероятной огромности территории России (размером чуть ли не в полмира). Всему виной карты, которые были созданы в XV веке Герардом Меркатором. Герард Меркатор был учёным-картографом, который уже знал, что наша Земля имеет форму шара, и расположить континенты на плоской бумаге (карте) без искажения попросту невозможно.

Суть искажения на картах Меркатора заключается в том, что чем ближе расположен объект к полюсу — тем больший размер он имеет на карте. По этому картографическому принципу остров, изображённый на полюсе, будет выглядеть в пять раз больше, чем точно такой же остров, расположенный на экваторе. При этом, конечно, реальная площадь острова не изменится — просто его проекция на карте будет выглядеть именно так.

А теперь давайте попробуем сделать небольшой опыт и перенести карту России в район Экватора. На картинке выше изображён именно такой эксперимент. При переносе России на экватор происходит нечтно странное — её размеры, точно шагреневая кожа, уменьшаются буквально в несколько раз, и из огромной страны размером в полмира она правращается в достаточно небольшую часть Африки.

Это выглядит странно и удивительно, и сильно ломает шаблоны, привитые школьными картами. При расположении на экваторе (в равных проекционных условиях) Россия выглядит всего немногим больше США, Китая и Канады, взятых по отдельности.

Проверяем реальные размеры линейкой.

Честно говоря, я не сразу поверил увиденным картинкам, и решил проверить гармонию алгеброй. Вы тоже можете сделать точно такой же эксперимент и самостоятельно проверить всё на карте. Открываем любые карты в интернете, которые содержат километровую линейку, и измеряем Россию, а затем Африку. Происходит чудо, в которое глаз, привыкший к "проекционным" размерам карт, отказывается верить — гигантская Россия, которая выглядит чуть ли не в три раза шире Африки, имеет в ширину (с запада на восток) всего около 6380 километров, тогда как "маленькая" Африка — 7341 километр!

Выходит, что карты Меркатора действительно "врут" о визуальном размере России (да и многих других стран), и многое в нашем мире выглядит не совсем так, как представлено на картах. Как мне кажется — хорошо бы этот факт озвучивать в школьных атласах, потому что карты не дают реального представления о размере страны.

Ну а в комментариях напишите, что вы обо всём этом думаете.

Вы знали, что реальные размеры России намного меньше, чем она выглядит на карте?