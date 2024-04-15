Разведка Британии рассказала, как Россия вербует мигрантов в 'спецназ'

Россия продолжает вербовать в ряды своей оккупационной армии иностранных граждан для участия в боевых действиях в Украине. Им предлагают ежемесячную зарплату в размере 2200 долларов США и выплаты в размере $2 тысячи долларов, российский паспорт, бесплатное медицинское обслуживание и обучение.

Иностранцев приглашают присоединиться к "специальному" подразделению российской армии. Об этом говорится в сводке британской разведки, опубликованном в соцсети Х (exTwitter) Министерства обороны Великобритании.

В частности, приглашения для граждан Армении и Казахстана появились в интернете в середине 2023 года. Им предложили зарплату в размере 1973 долларов США и выплату в размере 5140 долларов.

"В течение 2023 года Россия также обращалась к мигрантам из Центральной Азии внутри России. Недавно появились сообщения о мигрантах из Индии и Непала, которых вербовали и отправляли воевать в Украину", – говорится в сводке разведки.

Британцы предположили, что большинство завербованных иностранцев не являются профессиональными солдатами. Они, вероятно, обычные трудовые мигранты, принуждаемые к службе воевать под фальшивыми предлогами или с помощью финансовых стимулов.

Кроме того, разведчики считают, что РФ не сможет найти большое количество иностранцев для участия в войне, поэтому их, вероятно, интегрируют в штатные, а не в "специальные" подразделения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее в ЦНС сообщали, что в РФ существует механизм вербовки иностранных студентов на войну против Украины. К службе привлекают китайцев, непальцев, узбеков, египтян, молдаван, шриланкийцев. Основная мотивация таких наемников – финансовая.

– Известный военный преступник серб Деян Берич заявил, что российские командиры издеваются над наемниками-иностранцами и отправляют их на верную смерть. Однако такая ситуация не только с сербами. В ряды оккупационной армии массово вербуют граждан Непала, Сирии, Кубы и других стран, без сожаления "утилизирующих" в Украине.

– Стало известно, что шесть наемников из Непала, служивших в российской армии, были убиты. Власти этой страны попросили Кремль не вербовать своих граждан в российскую армию и немедленно отправить каждого непальского солдата обратно в гималайскую страну.

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