Разведка Британии объяснила, почему РФ ввела ограничения на выезд своих чиновников за границу

После начала агрессии против Украины Россия ввела ограничения по выезду за границу российских чиновников – и они охватывают все большее число людей. Часть чиновников, в частности, близких к аппарату центральной власти, предположительно заставили сдать загранпаспорта.

Видео дня

Так руководство РФ может пытаться помешать бегству чиновников из страны, ведь количество недовольных последствиями путинской войны стремительно растет. Об этом говорится в новой аналитической сводке Министерства обороны Великобритании.

"С начала вторжения России в Украину российские государственные служащие и работники подвергаются все более строгим ограничениям на выезд за границу. Некоторым чиновникам, вероятно, пришлось сдать свои паспорта в ФСБ. Сотрудники, более близкие к центральной власти, сталкиваются с более строгими ограничениями. Кремлевским чиновникам запрещены все международные туристические поездки", – отметили в МО Британии.

Практику запрета на выезд за границу сегодняшняя Россия переняла у СССР, правопреемницей которого она себя считает. Установление и ужесточение ограничений за выезд госслужащих за границу началось еще в 2014 году, после того, как Россия оккупировала и объявила об аннексии украинского Крыма.

"Вероятно, эти меры направлены на то, чтобы предотвратить побег или дезертирство чиновников, которые все больше испытывают недовольство. Существует реалистичная вероятность того, что по мере продолжения секьюритизации российского государства ограничения на поездки будут усилены для все большего количества работников государственного сектора", – прогнозируют в британском оборонном ведомстве.

Напомним, ранее в разведке Британии назвали причину, почему войска РФ не могут добиться успехов в наступлениях. Главной проблемой оккупационных войск стал недостаток боеприпасов. Он, вероятно, достиг такого уровня, что на многих участках фронта действует карательная норма расхода снарядов.

В МО Британии также отметили, что почти со 100% вероятностью Россия уже прибегла к расконсервированию старых боеприпасов, ранее отнесенных к категории непригодных для использования.

Кроме того, в Великобритании подтвердили, что российский олигарх Евгений Пригожин упустил возможность вербовать заключенных в ЧВК "Вагнер".

В разведке Британии отметили, что около 50% заключенных, которых ЧВК "Вагнер" отправила в Украину, уже ликвидированы. Также там прогнозируют, что усилия Пригожина по вербовке студентов и других граждан РФ вряд ли компенсируют огромные потери среди "вагнеровцев". Следовательно, Пригожин будет вынужден сократить масштабы или интенсивность операций в Украине.