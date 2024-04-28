Разведка Британии объяснила, что стоит за очередной отменой "Бессмертного полка" на 9 мая в России

В России снова отменили пропагандистский марш "Бессмертного полка". Вместо того чтобы носить фото погибших на войне родственников на палках, россиянам предлагают развешивать фотографии на авто и в общественных местах в течение первой декады мая.

А в ряде приграничных регионов РФ массовые мероприятия до 9 мая, в том числе парады, отменили вообще. Причины этого решения объяснили в британской разведке.

Уже второй год подряд, отметили в британском оборонном ведомстве, в РФ отменяют одно из главных пропагандистских мероприятий – марш "Бессмертный полк". Ряд регионов, в том числе Брянская, Псковская, Белгородская, Рязанская и Курская области РФ в этом году будут и без парадов до 9 мая.

Одной из причин отмены шествия "Бессмертного полка" в МО Британии назвали то, что "такие мероприятия могут быть местом проявления недовольства из-за войны против Украины".

"Это уже второй год, когда отменяют марш "Бессмертный полк" и из соображений безопасности сворачивают парады ко Дню победы. В этом году Дню победы предшествует инаугурация Путина, которая состоится 7 мая. На расчет российского руководства также могли повлиять потенциал для протестов и выражения недовольства против Украины", – говорится в сводке на основе данных разведки.

Парады в пяти регионах РФ на границе или неподалеку от границы с Украиной отменили по более прозаическим причинам: российские власти просто боятся украинских атак. Тем более что прецеденты были уже в прошлом году: как напомнили в МО Британии, "за неделю до 9 мая в 2023 году над Кремлем взорвался беспилотник".

Напомним, ранее в разведке Британии констатировали, что в РФ все чаще осуждают военных за убийства. Рост тяжких преступлений, совершенных военнослужащими ВС РФ, предположительно частично обусловлен психическими расстройствами. Речь идет о посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и десенсибилизации к насилию на поле боя.

Также сообщалось, что по оценкам МО Британии оккупанты ускорили продвижение под Авдеевкой.