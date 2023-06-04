Скрытая российская повестка

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Свежие агитки, посвященные президентским выборам 2024 года, выглядят отчасти забавно. Несут они три посыла. Первый – Путин настолько скромен, что еще до сих пор не решил, будет ли его фамилия в бюллетене для голосования. Второй – война против Украины подняла авторитет вождя до небывалых высот, по крайней мере на внутреннем контуре. Третий – альтернативы Путину опять нет, а значит, ни в коем случае не нужно раскачивать лодку, а необходимо лишь переутвердить мандат старожила Кремля. Исчерпывающее описание российской политической пустыни, в которой действительно только люди в хаки могут выступить некой альтернативой Путину.

Показное жеманство Путина и имитационная отстраненность от "проблемы-2024" – пускание пыли в глаза. Кровосос озабочен исключительно вопросом персонального самосохранения и удержания власти. Политическая машина работает на полную катушку ради консервации "отца нации". Следует выделить ряд признаков данного процесса.

В юридической плоскости осуществлены меры, позволяющие проводить выборы даже в условиях военного положения на отдельно взятых территориях. Благодаря указу 29 мая даже если боевые действия будут протекать на территории Москвы или Питера, то ЦИК все равно наделен правом проводить голосование. За образец был взят опыт проведения фейковых "референдумов" на оккупированных территориях Украины в октябре 2022 года, когда в условиях боев и отсутствия избирателей были попросту нарисованы нужные для властей показатели. Для чего вообще такие выборы? Ответ нужно искать в сталинских комплексах суррогатного тирана. Кроме того изучается опыт переизбрания Эрдогана с его программой "Правильные шаги для века Турции", фактически направленной на трансформацию страны в султанат.

В политическом плане Путин стремится позиционировать себя гарантом стабильности и защиты России. Его кредо – однообразность, а лозунг – "защита своей земли, своих людей, своих ценностей". Все выходящее за рамки данной парадигмы должно быть исключено из массового сознания. Самый грандиозный страх – потеря контроля над ситуацией, ослабление эффективности контрольно-репрессивного механизма. Именно по этой причине взят курс на "СВОрачивание" войны, продавливание темы мира на российских условиях, игнорирование закономерного перетекания боевых действий на российскую территорию. Путин возлагал очень большие надежды на клоунов из системной и несистемной оппозиции, однако совсем не ожидал прихода настоящих вооруженных оппозиционеров, которые начали освобождение РФ от убийственного режима. Здесь-то и обнажилась хрупкость авторитета, подпитываемого войной. Оказывается, цели "СВО" давно утратили актуальность и нужно переходить к обороне огромных территорий в условиях размытия границ и контрнаступления ВСУ.

Потому-то Путин дистанцируется от темы войны, и цепляется за "успехи" в экономике, заботу о детях, "удовольствие жить в России", передачу "Троицы" в лапы клерикалов. Но все это крайне неубедительно. Ведь разведенный рассказывает про важность семейного счастья. Убийца сотен тысяч людей гутарит о безусловной любви к ближнему.

Назвать сейчас Путина безальтернативным вариантом для России способны лишь откровенные самоубийцы. В окружении бессменного появилась на повестке тема расторговки Путиным и поиск компромисса ради спасения страны от засилья Z-чумы, которая пожирает российские внутренности. Путинизм взывает к бесстрашию для реализации планов захватнической войны, но носители бесстрашия в хаки уже не готовы удовлетворяться обгладыванием чужой территории, когда за их спинами вызрели российские денежные мешки. Настало время вскрыть их ради установления не фейковой, а реальной справедливости. Такова скрытая повестка всей текущей политической борьбы.