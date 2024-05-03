Ракетное топливо было в бобинах: в РФ назвали новые детали взрыва на Керченском мосту осенью 2022 года

В России пришли к выводу, что первая "бавовна" на Керченским мосту во временно оккупированном Крыму осенью 2022 года была попыткой "запустить его в небо" с помощью твердого ракетного топлива. Именно оно якобы было спрятано в бобины полиэтиленовой пленки и сдетонировало от взрыва другой взрывчатки (пластида) в определенной точке маршрута.

Это было самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила, которое перевозил грузовик, пишут росСМИ со ссылкой на новые данные экспертизы. Напомним, что в стране-агрессоре взрыв на Крымском мосту 8 октября 2022 года называют "терактом", организованным главой СБУ Малюком, и намериваются отправить дело в суд этим летом.

Как пишут пропагандистские издания, расследование недавно завершили вести сотрудники российского Следственного комитета, в частности с управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности. Те считают взрывотехническую судебную экспертизу "самым важным документом" в этом "уголовном деле из 100 томов".

"Специалисты с помощью оперативников ФСБ и военных пришли к выводу, что организатором преступления являлся глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Террористической группой, перед которой стояла задача уничтожить Крымский мост, он, по версии следствия, руководил с момента своего назначения в марте 2022-го еще первым замглавы спецслужбы", – утверждают в РФ.

Российские следователи считают, что участники изготовили самодельное взрывное устройство фугасного действия мощностью около 10 тонн в тротиловом эквиваленте. В качестве основного заряда они "использовали смесевое взрывчатое вещество" на основе твердого ракетного топлива, в котором были "перхлораты калия или натрия, а также мелкодисперсные металлы".

Все это было обернуто 0,1 мм полиэтиленовой пленки, оболочка устройства тоже была плотным слоем пленки. Следком РФ утверждает, что в начале августа 2022 года эта пленка на 22 паллетах и весом 22,7 тонны проехала из Одессы через Русе (Болгария), Поти (Грузия) и оказалась в Ереване (Армения). В последнем пункте груз растаможили, заменив на него часть сопроводительных документов.

"4 октября пленка на автомобиле DAF была перевезена через грузино-российскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс", а через два дня доставлена на оптовую базу в Армавире (Краснодарский край РФ). Паллеты загрузили в машину International ProStar с прицепом под управлением гражданина России Махира Юсубова (он не знал о планах террористов), который по документам должен был доставить их от ульяновского ООО ТЭК-34 в адрес зарегистрированного в Симферополе ООО "Экстра", – говорится в материалах российского дела.

Те, кто их составлял, предположили, что такие "сложные перемещения" были необходимы, чтобы ослабить внимание российских силовиков к грузу.

Также они пришли к выводу, что "самодельную взрывчатку" привели в действие еще одним взрывчатым веществом "иностранного производства" на основе гексогена. Скрытый под пленкой детонатор сработал от сигнала GPS-навигатора "в момент прохождения заранее заданной точки маршрута".

Взрыв на Крымском мосту прогремел утром 8 октября 2022 года на 156 км участка российской трасы Новороссийск – Керчь. Яркая "бавовна", как известно, разрушила два пролета дороги, их опоры, а также 17 вагонов-цистерн грузового поезда, который в тот момент двигался по железнодорожной части незаконно сооруженного оккупантами моста в Крыму.

Очно обминаемыми в "теракте" (ч. 3 ст. 205 УК РФ) россияне обвинили граждан РФ, Армении и Украины (в материалах дела называются такие имена: Олег Антипов, Александр Былин, Дмитрий Тяжелых, Артем и Георгий Азатьяны, Роман Соломко, Владимир Злоба и Артур Терчанян). Московские силовики считают, что все эти люди обеспечивали доставку взрывчатки под видом пленки до места теракта. Еще несколько человек, включая главу СБУ Малюка, российские военные преступники заочно арестовали и даже объявили в международный розыск.

РосСМИ добавили, что дело отправит в Южный окружной военный суд после того, как прокуроры и другие "заинтересованные" ознакомятся с сотней его томов – как надеются в России, это будет средине лета 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 июля 2023 года глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил, что подрыв Керченского моста был операцией СБУ, которая нанесла самый болезненный репутационный удар по стране-агрессору. К годовщине этого события он раскрыл детали атаки, рассказав, как удалось провезти 21 тонну взрывчатки, обмотанную упаковочной пленкой.

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