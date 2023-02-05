Блог | Виктор Небоженко: Путину и Пригожину нужен третий персонаж, который поможет разрушить Россию

Как это не странно звучит, может оказаться, что "повар" и рецидивист, хозяин банды зэков и наемников, восходящая звезда российского политического небосвода, владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин может быть выгоден Западу, как эффективный "специалист" по криминализации власти и дефрагментации российской армии.

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Но вдвоем с Путиным они не справятся с задачей деградации России и превращения ее мирового изгоя, а не лидера нового мирового порядка, как обещает Путин.

Нужен третий персонаж, как герой, с другой историей, имиджем и функциями, который бы играл роль "Спасителя России". Это третий оригинальный персонаж в Большой игре будет разрушать Россию, но с другой стороны.

Главное, что он, будет "новым лицом" и будет выглядеть как "Спаситель России" или Освободитель". Это соответствует алгоритмам истории России.