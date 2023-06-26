В России попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" 23–24 июня формально закончилась примирением сторон. Главный бунтарь Евгений Пригожин, до этого объявивший "крестовый поход" на Москву, названный им "Маршем справедливости", согласился вернуть подконтрольные ему подразделения в полевые лагеря. Сам он, согласно информации российских СМИ, принял приглашение Александра Лукашенко и направился в Беларусь. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, пишет CEPA.

Видео дня

Несмотря на то, что полноценной гражданской войны в России не произошло, очевидно, что Пригожин, возможно, сам того не желая, нанес огромный ущерб путинскому режиму. Во-первых, как уже отметил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Уолкер, основатель ЧВК "Вагнера" опроверг все краеугольные камни российской пропаганды относительно причин войны в Украине и реальной ситуации на фронте.

Также эксперты справедливо отмечают, что бунт "Вагнера" показал всему миру очевидную слабость российского государства.

"Пригожинский "мятеж" означает, что в будущих кризисах Путин и его окружение не смогут предполагать, что российские солдаты будут выполнять приказы", – полагает Стивен Сестанович, бывший заместитель Госсекретаря США, а ныне профессор, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям.

Действительно, своими действиями Евгений Пригожин продемонстрировал, что хорошо вооруженный "полевой командир" способен беспрепятственно перейти российскую границу, захватить основные стратегические объекты в крупном областном центре (Ростов-на-Дону) и дойти до Москвы менее, чем за сутки. Независимо от того, была подобная безнаказанность вызвана некомпетентностью российских спецслужб или поддержкой Пригожина со стороны части руководства российских силовиков, это демонстрирует, что государство утратило монополию на насилие, и более неспособно справляться с внутренними угрозами.

Кроме этого, даже официальные российские СМИ не отрицают, что люди Пригожина уничтожили примерно полтора десятка российских военных – летчиков сбитых мятежниками самолетов и вертолетов Минобороны РФ. Однако сам руководитель мятежного ЧВК не понес за это никакого наказания, и для того, чтобы уговорить его пойти на уступки, понадобился лидер другого государства.

Кроме этого, мятеж Пригожина поставил крест на попытках Кремля снизить растущий уровень тревожности среди россиян, которые были предприняты незадолго до попытки военного переворота. Буквально за несколько дней до него лояльные власти Telegram-каналы со ссылкой на "источники, близкие к Кремлю" сообщали, что "гостелевидению рекомендовано снизить эмоциональный градус в репортажах из зоны СВО, отдавая предпочтение… теме восстановления территорий, а не эскалации конфликта и ожесточенным боям".

Эту же информацию подтверждали и независимые расследовательские проекты, отмечая, что губернаторы некоторых регионов получили рекомендации не публиковать некрологи жителей своих областей, погибших на войне. Слова Пригожина об огромных потерях на фронте полностью ломают эту информационную политику.

Параллельно с этим власти пытались уменьшить количество слухов о новой волне мобилизации, делая упор на "добровольческом" характере воюющей в Украине армии. На практике это означает дальнейшую криминализацию российских войск. В конце июня Госдума РФ приняла закон, освобождающий участников войны против Украины от уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести, что уже привело к тому, что в регулярной армии, так же, как и в ЧВК, оказалось много насильников и убийц.

В то время, пока наличие убийц, насильников и геймеров позволяет Кремлю избегать всеобщей мобилизации, российские власти стали призывать уехавших из страны "релокантов" вернуться назад. По данным независимых СМИ, в 2022 году число россиян, эмигрировавших в граничащие с Россией европейские страны, составило 11860 человек, что почти в два раза больше среднего показателя за последние 10 лет. Большинство из уезжающих – молодые высококвалифицированные специалисты, нехватка которых стала остро ощущаться на российском рынке.

В конце июня провластные Telegram-каналы стали распространять информацию о том, что Кремль "заинтересован в публичном возвращении релокантов". Обещается, что части вернувшихся будет предложена хорошая работа и освещение в медиа их "историй счастливого возвращения" при условии, если они будут транслировать пропагандистские месседжи с "покаянием" и "осуждением русофобии". Правда, даже в этом случае инсайдеры признают, что не смогут гарантировать защиту таких людей от травли со стороны радикалов. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин также призвал уехавших одуматься и вернуться назад, "пока есть такая возможность". Это резко контрастирует с его предыдущими высказываниями, в которых Володин называл новых эмигрантов "предателями". Вслед за ним призывать уехавших к возвращению начал и известный кремлевский политолог Сергей Марков. Однако мятеж Пригожина однозначно показал, что никакой стабильности и безопасности в России больше не осталось.

К тому же последствиями любой попытки бунта в России неизбежно становится усиление репрессий, которое в данном случае, скорее всего, совпадет с усилением мобилизации и попыткой отправить на фронт всех, кто может хотя бы потенциально присоединиться к возможным волнениям. Механизмы для этого стали совершенствоваться еще до пригожинского мятежа.

В конце мая Госдума РФ приняла закон, согласно которому призывники должны будут сдавать свои загранпаспорта на хранение в миграционный отдел полиции, после чего у них автоматически пропадает возможность выехать в подавляющее большинство стран. Примерно в тех же числах Верховный суд России принял два постановления, связанных с рассмотрением уголовных дел о воинской службе. Согласно их тексту, мобилизация в России продолжается до сих пор, а нынешнее время при желании можно расценить как "военное", что является отягчающим обстоятельством при дезертирстве и уклонении от службы. При этом, согласно новому закону об электронных повестках, военнообязанный может даже не знать, что повестка была размещена в его личном кабинете на сайте российских Госуслуг, но и в этом случае он существенно поражается в правах. Система розыска тех, кто пытается избежать призыва или мобилизации, также совершенствуется с каждым днем. Этой весной, по словам военного комиссара Москвы полковника Максима Локтева, для поиска призывников в столице начали использовать городскую систему видеонаблюдения и распознавания лиц.

Тем временем, рассчитывать на то, что Кремль справится с украинским сопротивлением только силами криминальных "добровольцев", несколько наивны. На сегодня уже очевидно, что без всеобщей мобилизации Москва не может переломить ситуацию на фронте. К тому же даже лояльные власти источники сообщают, что планы дополнительных выплат контрактникам не выполняются, и "требуются новые меры стимуляционного характера", которые, в свою очередь, упираются в нехватку средств и усталость предпринимателей от постоянных поборов.

Все эти тенденции показывают, что режим Путина действительно слабеет. Однако он все еще может искалечить немало жизней украинцев и собственных граждан до того, как рухнет окончательно.