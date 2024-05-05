'Сатана правит бал': Путин вызвал волну возмущения визитом в храм на Пасху

Российская пропаганда устроила показуху с диктатором Владимиром Путиным во время пасхального богослужения в Москве. Примечательно, что кремлевский убийца молился Богу пока российские дроны атаковали мирных жителей Украины.

Такое кощунство вызвало волну возмущения в сети, а Путина сравнили с Сатаной. Об этом писали пользователи соцсети Х.

Пропагандисты заявили, что Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, где традиционно встречает этот праздник. Стоит отметить, что диктатор, который якобы активно продвигает семейные ценности, по каким-то причинам пришел в храм не со своей семьей, а в сопровождении мэра Москвы Сергея Собянина. Кроме них на камеры пропагандистов попали как минимум 7 охранников.

Пользователи соцсети заявили, что Путин – это Сатана и антихрист, который лишь цинично прикрывается христианскими ценностями. Также в сети обратили внимание на Собянина, которого кремлевский убийца выбрал в качестве своего спутника на пасхальном богослужении. Люди удивились, что Путин до сих пор не завел даже фиктивную жену, чтобы более правдоподобно пропагандировать семейные ценности.

В то же время немало россиян в очередной раз показали свою террористическую натуру, и обрадовались, что пока их диктатор молился в храме, российские дроны атаковали дома мирных жителей. В частности, граждане РФ призвали свою армию продолжать убивать украинцев и разрушать гражданскую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска России в ночь на православную Пасху, 5 мая, запустили более десятка дронов-камикадзе типа Shahed в сторону Днепропетровщины. Силы ПВО сбили 12 целей, однако есть повреждения инфраструктуры в областном центре.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 мая оккупационные войска РФ атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed. Часть дронов они направили на Харьков, в городе было попадание в частный сектор.

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