15-17 марта 2024 года в РФ и на подконтрольных путинскому режиму оккупированных территориях проводятся так называемые "президентские выборы". Российская диктатура давно не имеет ничего общего с демократией, в частности, процедурой открытых и конкурентных выборов.

Нет сомнения, что Путина в очередной раз провозгласят "победителем" избирательной гонки. Благодаря незаконным манипуляциям с конституцией РФ, тотальной пропаганде, уничтожению каких-либо проявлений политической конкуренции путинский режим сохраняет власть уже почти четверть века. Российские избирательные кампании уже давно превратились в фарс и имитацию волеизъявления. Последние относительно конкурентные выборы президента в РФ были в далеком 1996 году, правда, их результаты вероятнее всего также сфальсифицированы.

Российская избирательная система в целом не отвечает международным демократическим стандартам, поскольку она игнорирует равенство, тайну голосования, свободное волеизъявление, равноправное выдвижение кандидатов, гласность и открытость избирательной кампании, свободу агитации, беспристрастность к участникам избирательной кампании. Владимир Путин удерживает власть не благодаря свободному волеизъявлению народа, а пользуясь манипуляциями с российской Конституцией, пропаганды, устранения какой-либо политической конкуренции и употребления насилия, включая убийства значимых независимых политических деятелей.

Путин не имеет права принимать участие в выборах 15-17 марта 2024 года. Он уже дважды использовал возможность быть два срока подряд президентом РФ. Российская Конституция не предусматривала возможности для третьего а, де-факто – пятого президентского срока и поэтому в неё, в 2020 году, были внесены изменения, обеспечивающие "исключение" для всего одного человека – Путина. Как характер этого решения, так и процедурные нарушения, допущенные при внесении поправок в Основной Закон, подвергают сомнению возможность признания Путина легитимным президентом РФ по истечении срока его полномочий, полученных в 2018 году.

Путинский режим не отказывается от бандитских методов и физически устраняет политических оппонентов. В 2015 году убит Борис Немцов, в 2024-м Алексей Навальный. Российская диктатура давно не имеет ничего общего с демократией, в частности, процедурой открытых и конкурентных выборов. На выборах отсутствует контроль международных институтов за организацией избирательного процесса и ходом голосования, серьезно ограничены способности наблюдения для российских граждан. Интрига на выборах российского главы государства уже давно отсутствует. Победитель выборов- 2024 уже давно определён заранее. К участию в выборах не был допущен целый ряд оппозиционных кандидатов, в том числе выполнивших все формальные требования по допуску к баллотированию. Кремль был вынужден снять с выборов даже своего "оппозиционного" кандидата Б.Надеждина, миротворческая и антивоенная риторика которого получила неожиданно высокую поддержку среди россиян и могла создать реальную альтернативу В.Путину.

Агитация за Путина тотальная и абсолютно доминирующая. Результаты выборов можно подвергать сомнению по формальному принципу согласно пункту 1.4 статьи 85 Федерального закона "О выборах Президента Российской Федерации", предусматривающей возможность судебной отмены результатов выборов, если "кандидат, признанный избранным, использовал преимущества должностного или служебного положения, и указанное нарушение не позволяет выявить истинную волю избирателей". Российские власти тревожит не столько поддержка Путина, как явка на выборах.

Поэтому будут "дорисовывать" не только поддержку нынешней власти, но и саму явку. Первую декаду 2000-х годов российские власти вложили большие ресурсы в занижение хоть какой политической активности населения РФ. Теперь же власть, наоборот, пытается получить большую явку на выборы. Ещё на выборах Путина в 2018 г. в десятках регионах РФ невозможно было установить результаты голосования. То есть уже минимум 6 лет в России нелегитимный президент. По всем канонам цивилизованных стран Путина должны называть не иначе как "глава РФ де-факто".

Российские власти прибегают к фальсификациям и на нынешних "выборах". Выборы было решено растянуть на несколько дней, расширены возможности для электронного голосования, которое никто со стороны никак не может проконтролировать. Незаконное и принудительное привлечение к участию в так называемых выборах президента РФ миллионов граждан Украины с временно оккупированных территорий дополнительно подтверждает не легитимность каких-либо объявленных результатов. Выборы на оккупированных территориях другого государства противоречат двум основным международным документам – Всеобщей декларации прав человека и Международному пакту о гражданских и политических правах. ЦИК РФ обнародовал "особенности" проведения "выборов", прямо противоречащих федеральному закону "О выборах президента РФ" и создающих предпосылки для фальсификации.

В частности, ЦИК разрешила голосовать не только по российскому паспорту, но и по украинским документам, удостоверяющим личность, аккредитовать журналистов "в особом порядке", а также в случае угрозы перемещать бюллетени и другие документы "в безопасное место". Кроме того, местным избиркомам разрешено сокращать время голосования и не публиковать сведения о членах избирательных комиссий. Для искусственного повышения явки на временно оккупированных украинских территориях Кремль активно депортирует нелояльных к России украинцев и замещает их россиянами. Так, в Мариуполь уже доставили около 50 тысяч россиян из депрессивных районов РФ.

Международное сообщество не признало российскую аннексию Крыма в 2014 году и оккупацию четырех областей Украины в 2022 году. Нарушение суверенитета Украины, невозможность свободного волеизъявления и привлечения к участию в голосовании граждан Украины часто под дулом автоматов – это наиболее веские причины незаконности избирательного процесса. Первый шаг к формальному непризнанию Путина сделала ПАСЕ в рекомендации европейским правительствам в октябре прошлого года, признав нелегитимным "обнуление" сроков пребывания Путина у власти. Такая же рекомендация была озвучена на прошлом месяце во время встречи министров иностранных дел стран ЕС. Аналогичная инициатива обсуждалась и в Конгрессе США. Ряд депутатов Европарламента и других политиков также призвали не признавать результаты выборов президента России, а следовательно, легитимности Путина.

Лидеры стран G7 на онлайн-саммите 24 февраля 2024 приняли заявление о непризнании "выборов", которые Россия проводит сейчас или будет когда-нибудь в будущем проводить на оккупированных украинских территориях. Путин находится в розыске Международного уголовного суда по подозрению в совершении тяжких военных преступлений. Ордер на его арест выписан ровно за год до так называемых выборов. Международный преступник не может являться президентом страны.

Единственным логичным и честным политическим ответом международного сообщества будет отказ признать Путина законным лидером России. Так же, как не признаётся легитимность Николаса Мадуро в Венесуэле и Александра Лукашенко в Беларуси. Около шестидесяти стран ООН выступили с осуждением попыток РФ организовать незаконные президентские "выборы" на временно оккупированных территориях Украины. В совместном заявлении говорится, что "проведение выборов на территории другого государства-члена ООН без его согласия является откровенным пренебрежением принципами суверенитета и территориальной целостности. Согласно международному праву, такие выборы не имеют никакой юридической силы".