Все придворные кремлевские казнокрады очень ценны для нас сегодня. Ведь системно способны преимущественно на одно: последовательно, в любых условиях выкачивать деньги из казны орды. Ценная черта в условиях прогнозируемого упадка экономики.

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Рубрика #Липові_герої_Росії

Денис Мантуров, віце-премʼєр – куратор військово-промислового комплексу Московії, став першим офіційним мільярдером уряду за час війни. Головне джерело збагачення – оборудки довкола військово-промислового комплексу. Так би мовити, що реформуєш, те і до рук прилипає.

Відповідальний за ВПК Мантуров козачкує на користь такого собі Сергія Чемезова, близького друга Путіна ще по Дрездену. Чемезов очолює "Ростех" – провідну державну оборонно-виробничу корпорацію. Російські журналісти-розслідувачі зʼясували, що Мантуров добряче збагатився саме в час т.зв. СВО".

Ось лише деякі з оборудок: Мантуров купив і дуже швидко продав свою скандальну 480-метрову квартиру в мега-елітному ЖК в центрі Москви. Сума угоди стартувала від $5,3 млн. Новим власником квартири стала фірма з нульовою активністю, але пов'язана з нинішнім замміністра оборони РФ Олексієм Криворучком.

Діти чиновника теж виставили на продаж дві квартири в московському елітному ЖК на загальну суму понад $3,3 млн. Очевидно, наступний покупець теж буде у військових погонах.

Родичі Мантурова лише офіційно контролюють майно на сотні мільйонів доларів. Це і величезний маєток у путінському Геленджику з ділянкою в гектар, ділянки в підмосковній Клязьмі. Рідна матуся, розмінявши 9 десяток, володіє готелем Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton у центрі Москви, а теща "тримає" молочну ферму. Такого добра дійсно можна назбирати під "ярд" зелених.

Звідки черпає фінансове натхнення вся успішна підприємницька родина Мантурових, припустити не важко: на державних контрактах у сфері ВПК. Чому нам це важливо?

Бункерний робить ставку на чемезових-мантурових, оскільки через спільність корупційних інтересів він 100-відсотково вірить в їх відданість... а це забезпечує їм імунітет від переслідування. Не дивно, що подібні "мантурови" і зараз на повен зріст займаються демілітаризацією русні на користь власної кишені.

Вважається, що ІІ-гу світову британська розвідка скоротила війну щонайменше на 2 роки, дешифрувавши "Енігму". Наша "Енігма" – це російська корупція. Кожна яхта, кожен путінський "Геленжик" чи елітна нерухомість наближають день нашої перемоги.

Віримо у нескромні апетити адептів бункерного. Ось тут можна прочитати ще про одного – генерала Булгакова.

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