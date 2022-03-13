"Путина унизили, и он "по-пацански" теперь будет мстить": Лебединский оценил вероятность применения ядерного оружия РФ

Лилия Рагуцкая
Новости России
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'Путина унизили, и он 'по-пацански' теперь будет мстить': Лебединский оценил вероятность применения ядерного оружия РФ
nosound
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Президент России Владимир Путин психически болен. Поэтому аргументы, что он не осмелится использовать ядерное оружие, вызывают большие сомнения, убежден российский оппозиционер и музыкант Алексей Лебединский.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

"Один совершенно не здравомыслящий человек — угроза всему миру. В такой ситуации, чтобы кто-то мог уничтожить весь мир, мы еще не были никогда. И этим человеком оказался бессовестный и закомплексованный КГБшник, у которого давно есть все деньги, которые могут ему понадобится. Ничего материального ему не надо. Понятно одно, Путин – не здоров. И, вероятно, все свои детские комплексы и обиды он готов закрывать тысячами жизней - как своего народа, так и других народов", - убежден Лебединский.

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Он считает, что Путин одержим идеей возрождения СССР, он готов мстить за "унижения", причиненные ему, как он считает, цивилизованным миром. И черты, перед которой Путин может остановиться в этом стремлении, попросту не существует: он вполне может вынашивать планы развязывания Третьей мировой войны.

"Он воплощает детские мечты по восстановлению СССР. А, возможно, и просто грубо мстит миру за ненависть к нему. У меня создалось впечатление, что нападение на Украину — цветочки. Не исключаю, что он задумал гораздо более глобальные изменения на земном шаре. Думаю, он не остановится, когда ему дан такой серьезный отпор. Его унизили, и он "по-пацански" теперь будет мстить и идти до конца, чтобы доказать, что он крутой. Именно это желание может его довести до нажатия ядерной кнопки", - заявил Лебединский.

Не исключено, что к реализации угроз "весь мир - в труху" Путин будет идти постепенно. Но исключать того, что он может начать ядерную войну - нельзя.

"Может быть, это начнется с каких-то тактических ударов небольшой мощности. Но думать, что этого не может быть — большая ошибка. Я не военный эксперт, чтобы предположить, что может начаться дальше. Единственное, что я знаю хорошо — это психологию гопников и м*даков, коим является Путин. Я среди них очень много был в течение всего срока популярности как певца. Я пел для всех людей, которые сейчас являются и олигархами, и управленцами, и самыми большими начальниками в России. Эти люди выросли из мошенников, бандитов, гопников и убийц. Приличных людей там нет", - говорит Лебединский.

Он также резко высказался о российской армии и о ее деградации.

"Если раньше была надежда на каких-то честных офицеров, которые были воспитаны на благородных правилах, то сейчас, кажется, уже и там не существует никакого кодекса. Поэтому гонят пацанов в Украину умирать — они ведь даже не понимают, за что умирают, они даже не знают, за что воюют. А офицеры-то знают?" - задается риторическим вопросом Лебединский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол дал прогноз, может ли Путин остановить войну против Украины.

По мнению эксперта, любые переговоры о мире с Россией будут безрезультатными. Ведь у Кремля нет желания прекращать боевые действия. Путину плевать, сколько людей погибнет в ходе войны без каких-либо причин. Более того, Путин, похоже, убежден, что РФ в войне с Украиной побеждает. И будет идти до конца.

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