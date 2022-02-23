Путин заявил, что у России есть "оружие, которому нет равного в мире": ему напомнили о пенсиях и зарплатах

Президент России Владимир Путин 23 февраля поздравил граждан России с Днем защитника отечества, который в Украине перестали отмечать еще семь лет назад. Он рассказал о модернизации Вооруженных сил РФ и об оружии, которому нет равных в мире.

Соответствующее обращение Путина опубликовано на сайте Кремля. Он подчеркнул, что международная обстановка складывается непросто, а Россия якобы "всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем".

При этом глава РФ рассказал о совершенствовании российской армии.

"На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равного в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружения, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Такие комплексы – это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших Вооружённых Сил", – заявил Путин.

Видео дня

Однако в соцсетях такое хвастовство Путина подвергли лишь насмешкам. В частности блогер Вал Мишель в своем Twitter отметил, что "про зарплаты и пенсии, продолжительность жизни, медицину, науку, высокие технологии, которым нет равных в мире", Путин не рассказал.

"Постеснялся, видимо", – шутя предположил он.

Другие пользователи сети также отметили, что первоклассное оружие никак не влияет на их качество жизни.

"Ох, бля*ь, как же о**енно на завтрак выпить чашечку горячего ароматного оружия. Намазать сливочного масла на оружие. Осознавать, что старики и дети в твоей стране сыты и счастливы, ведь у них есть оружие, которого нет ни у кого!" – писали россияне.

"Этот человек может когда-нибудь поздравить защитников РФ не хвастанием, что у него есть оружие, которое может убить, а оружие экономическое, с которым эта страна обгонит всех Экономических держав. Он как ребенок в песочнице, что у него игрушка лучше, чем у остальных", – писали другие.

"Когда народ живет в нищете, а пенсионеры по мусорным бакам за просрочкой лазят, остается хвастать уникальными орудиями убийства. Какой же он ущербный", – возмущались в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL: