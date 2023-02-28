Путин запретил россиянам употреблять иноязычные слова: придется переименовать Россию, Петербург и президента

Президент России Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования жителями страны иностранных слов. Исключением являются только те, для которых нет аналогов в русском языке. Но эксперты заявили, что теперь в РФ необходимо изменить названия ряда городов, рек и самой страны, так как они тоже иноязычные.

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Писатель, дипломат и эксперт Центра исследований России Сергей Борщевский в своей колонке на "Главком" утверждает, что согласно документу название Петербург должно быть изменено на Петроград. Так как "бург" – немецкое слово.

Кроме этого, должны быть переименованы и другие города.

"Топоним Челябинск тоже иноязычен. Одни исследователи говорят, что от тюркского слова челеби, другие выводят его от башкирского челяба. А вот название Самара индоиранское, Пермь – финское, Омск – татарское, но разве только они? Ведь и Москва имеет балтийскую этимологию и означает болотистое место", – отметил эксперт.

По его словам, с реками такая же ситуация.

"Название Лена происходит от эвенкийского Элюэна (большая река), Енисей также от эвенкийского Ионеси. А вот Иртыш тюркского происхождения, Об – коми-зирянского, Нева – финского. Каспий был назван так еще древними римлянами (смотри Страбона), то есть авторское право на бренд принадлежит, пожалуй, Ватикану. Название Байкал произошло от бурятского Байгала", – добавил Борщевский.

Более того, в таком случае возникают проблемы и с самим названием страны, и словом "президент".

"Название Россия, говоря деликатно, заимствовано. А настоящее название – Московия, в честь того самого болотистого места. И президент слово нерусское. И федерация..." – отметил писатель.

Младший сержант Вооруженных сил Украины, украинский политический деятель и блогер Юрий Гудыменко подтвердил слова Борщевского. На своей странице в Facebook он нашел аналог слову "президент" лично для Путина.

"Слово Ρωσία (Россия) – греческое, так греки называли Русь. Слово Foederatio (Федерация) – латинское. Слово Praesidens (президент) – латинское. Вопрос: как будет называться должность президента Российской Федерации после запрета иностранных слов? UPD: нет, слово "царь" тоже латинского происхождения, это искалеченное caesar – цезарь, так же как король, вероятнее всего, происходит от имени Карла Великого (Carolus Magnus). А вот все слова с корнями "х*й" – славянского происхождения", – отметил Гудыменко.

Под его постом уже высмеяли указ кремлевского диктатора. Украинцы привели свои названия для должности Путина.

"Хан орды", "Царь всея московия и объединенное царство московских земель", "Вождь к*цапского объединения", "Х*йло запретило называть себя президентом. Вован просто х*йло", "Пахан нефтяной орды", "Боярин от боярышник", "Кхе-кхе", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно известное французское издание политической сатиры Charlie Hebdo высмеяло Путина на новой обложке журнала. Президент страны-агрессора изображен с оторванной головой, которую собираются выбросить.