Путин запретил россиянам отождествлять действия СССР и нацистской Германии

Глава Российской Федерации Владимир Путин официально запретил делать публичные заявления о том, что цели и мотивация советского государства представляли собой зеркальное отражение целей Третьего Рейха. Соответствующий документ российский президент подписал в четверг, 1 июля.

Как передает агентство "Интерфакс", этим же указом Путин исключил публичные дискуссии о роли армии СССР в победе над нацизмом в Европе. Кремль окончательно "закрыл" вопрос для россиян, которые отныне обязаны признать абсолютное первенство советских сил во Второй мировой войне.

"Закон запрещает публичное отождествление целей, решений и действий советского руководства, военного командования и военнослужащих с целями, решениями и действиями представителей нацистской Германии и европейских стран "оси", установленными Международным (Нюрнбергским) трибуналом и другими судами в период Второй мировой войны", – указано в пояснительной записке к документу.

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Отмечается, что данный указ президента РФ относится не к разговорам "на кухне", а к публичным выступлениях, обращениях через СМИ или с трибуны массовых мероприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL, рейтинг Владимира Путина среди россиян значительно упал в сравнении с другими персонажами, повлиявшими на ход российской истории и ее культурной значимости.