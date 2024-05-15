Путин выдал циничное заявление о переговорах с Украиной и заговорил о 'гарантиях безопасности'

Российский диктатор Владимир Путин снова попробовал переложить вину за срыв в 2022 году мирных переговоров на Украину. Он цинично выдал, что Россия якобы никогда не отказывалась от переговоров и даже выполнила "необходимые условия".

Об этом Путин сказал в интервью китайському информагентству "Синьхуа". Его текст был опубликован на сайте Кремля и распространен пропагандистскими СМИ РФ.

"Западные партнеры убеждали нас в том, что для окончательного согласования и подписания этого соглашения необходимо создать условия. И главное – отвести российские войска от столицы Украины – от Киева. Мы сделали это. Однако вместо подписания мирного соглашения украинская сторона неожиданно объявила о прекращении переговоров. Как позднее заявили украинские официальные лица -- в том числе и потому, что их западные союзники рекомендовали им продолжать боевые действия и совместно с ними добиваться стратегического поражения России", – заявил глава Кремля.

На этом Путин не остановился и сказал, что Россия якобы хочет "всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами" и готова к диалогу "по Украине". При этом переговоры, по его словам, должны учитывать интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран. Речь идет о глобальной стабильности, о гарантиях безопасности "и для противоборствующей стороны", и для самой РФ.

"Главная проблема – это как раз надежность любых гарантий, так как мы имеем дело с государствами, правящие круги которых предпочитают мироустройство не на основе международного права, а "порядок, основанный на правилах", о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел, с которыми никто не соглашался и которые, судя по всему, меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает", – сказал диктатор, в очередной раз раскритиковав Запад.

По его мнению, демократические западные государства якобы пытаются "навязать порядок, основанный на лжи и лицемерии, на неизвестно кем придуманных мифических правилах". Россия эти попытки "отвергает", заявил Путин.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал заявления Кремля о том, что Украина якобы отвергла мирное соглашение с РФ весной 2022 года. Он подчеркнул, что эта история не выдерживает критики, поскольку это попытка сместить фокус и переложить вину за войну на Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!