Путин выбрал роль арбитра: в RLI объяснили, почему в РФ начали создавать новые ЧВК и что стоит за скандалом с Пригожиным

Появление в России множества частных военных компаний, деятельность которых в РФ запрещена на законодательном уровне, не связана с войной против Украины. Все причастные к созданию частных армий преследуют свои собственные внутриполитические цели.

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Президент РФ Владимир Путин рассчитывает укрепить свою власть, выставив себя единственным арбитром, местные царьки пытаются защититься на случай внутренних потрясений, а министр обороны РФ Сергей Шойгу перестраховывается от обвинений в провале российской агрессии против Украины. Об этом идет речь в новом аналитическом материале Robert Lansing Institute.

В России начали активно создавать новые частные военные компании. Однако их создание не имеет военного значения, оно носит внутриполитический характер: провоцирует усугубление кризиса в российских вооруженных силах и несет новые угрозы стабильности и безопасности путинского режима.

Так, констатируют аналитики, начиная с июля 2022 года Владимир Путин санкционировал создание частных военных компаний в составе крупных государственных корпораций, включая "Роснефть", "Газпром", "Ростех", "Росатом" и "Газпромнефть". Они создаются при поддержке и содействии министра обороны Сергея Шойгу.

Однако этим процесс роста количества ЧВК в России не ограничился.

"Руководитель оборонного ведомства создал ЧВК "Редут" и "Шторм", которые напрямую ему подчиняются и действуют под его оперативным управлением. С февраля 2023 года ряд губернаторов и руководителей регионов выступают с инициативой о создании ЧВК. Несмотря на то что отряд "Ахмат" формально входит в состав Росгвардии, по сути он также является ЧВК, подчиняющейся главе Чечни Рамзану Кадырову", – отмечено в аналитическом отчете.

Примечательно, что частные военные компании запрещены в РФ на законодательном уровне. Российское законодательство не только не регулирует деятельность ЧВК, но и прямо запрещает наемничество и незаконные вооруженные формирования.

"Однако, несмотря на то что процесс согласован с высшим руководством страны, существуют абсолютно легитимные, правовые пути резкого прекращения этого процесса, в результате чего уже созданные подразделения могут быть так же быстро расформированы", – считают аналитики RLI.

В отчете отмечено также, что право набирать осужденных в местах лишения свободы России, ранее предоставленное группе "Вагнера", в феврале 2023 года было передано министерству обороны. И это создает уникальный прецедент: осужденные, отбывающие наказание за тяжкие преступления, теперь могут вступать в ряды вооруженных сил России.

Причины того, что ЧВК в России растут как грибы после дождя, аналитики усмотрели в набирающем обороты конфликте между высшим военным руководством РФ и основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

"По нашим оценкам, собственный политический проект Пригожина, который он недавно запустил, побудил Кремль к сохранению базовой системы сдержек и противовесов, которая для путинского режима подразумевает модель конфронтационной конкуренции. Модель предполагает постоянные конфликты между разными группами влияния, которые разгораются и обостряются при посредничестве и прямом контроле со стороны президента, выступающего в роли арбитра и удерживающего модель от саморазрушения, что, в свою очередь, фактически требует такого арбитра для всех элементов модели", – считают в RLI.

При этом все частные военные компании поставлены в максимальную зависимость от МО РФ, которое снабжает их вооружениями и боеприпасами. Следовательно, высшее военное руководство имеет абсолютное влияние на дееспособность этих "частных армий".

Как это проявляется на практике, можно увидеть на примере конфликта Пригожина с Шойгу и начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. После того, как "повар Путина" выразил свои политические амбиции и начал критиковать глав МО РФ и Генштаба России, критически важные поставки "вагнеровцам" были мгновенно прекращены, что привело к угрозе уничтожения частей "Вагнера".

К тому же после отлучения Пригожина от восполнения потерь своей ЧВК путем вербовки заключенных наемники потеряли возможность совершать ротации.

"Таким образом, весьма вероятно, что конфликт между Пригожиным и Шойгу был согласован с Путиным и направлен на то, чтобы "наказать" министра за то, что он практически оскорбил президента, провалив военную кампанию Кремля в Украине. Также это возможность для Путина существенно смягчить нагрузку на бюджет пенитенциарной системы и улучшить общую криминогенную обстановку в стране", – считают в RLI.

Сам Шойгу прекрасно осознает, что в итоге именно его обвинят в провалах армии РФ в Украине. Также вполне осязаемы для него обвинения в коррупции и хищениях, которые процветают в российском оборонном ведомстве. Именно поэтому он участвует в деятельности частных военных компаний в РФ.

"Таким образом Шойгу пытается создать силу, которая станет на его защиту в случае, если органы безопасности решат вытеснить его из политической жизни России согласно некоторым драматическим сценариям", – отмечено в аналитической статье.

Да и сам Путин надеется на то, что ЧВК в конечном счете упрочат его власть, помогут избежать "дворцового переворота" и укрепят его собственное положение.

"В настоящее время российские элиты недовольны санкционным давлением и ограничениями, связанными с продолжающейся войной против Украины. Поэтому вполне вероятно, что Путин, который имеет серьезные проблемы со здоровьем и опасается потерять власть из-за "дворцового переворота", заинтересован в создании нескольких ЧВК, которые можно было бы использовать для сохранения авторитета их кураторов и поддержания некоего баланса сил, проецируя недовольство и продолжая борьбу за ресурсы в междуусобных конфликтах, что гарантировало бы безопасность для их "арбитра", – убеждены аналитики RLI.

Они проводят параллели между созданием ЧВК в России сегодня и опричниной, процветавшей во времена Московского царства и Российской империи, с которыми упорно ассоциирует РФ Путин.

"Путин неоднократно называл Ивана Грозного, Петра I и Екатерину II своими "советниками". Появление такого количества частных военных компаний – это процесс, аналогичный той опричнине (массовым репрессиям в отношении российской элиты, включая публичные казни и конфискацию имущества), которая имела место во времена правления Ивана Грозного. Система была призвана снизить региональные риски Москвы и сбалансировать власть между различными группами влияния. Кроме того, не исключено, что ЧВК будет разрешено переложить бремя ответственности за неудачи на поле боя с министерства обороны, провалившего испытания по созданию боеспособной регулярной армии", – предположили в RLI.

Интересно, что и в регионах на создание ЧВК возлагают большие надежды. Местные царьки считают, что частные армии помогут им укрепить свою власть и обезопаситься на случай крушения режима Путина.

"Создание нерегулярных вооруженных формирований в отдельных регионах Российской Федерации, очевидно, направлено на усиление власти местных губернаторов и недопущение сценариев, подобных ликвидации Фургала. Однако в Кремле, похоже, убеждены, что такие подразделения являются инструментом, способным сломить любые источники сепаратизма. Именно на этой почве звучат инициативы по созданию этнически сплоченных формирований в Башкирии, Марий Эл и Мордовии. Не исключено, что таким образом региональные элиты хотят сохранить свою власть в случае кризисной ситуации в Москве и свержения Владимира Путина", – отметили в RLI.

Аналитики пришли к выводу, что подъем ЧВК в России не имеет ничего общего с войной, которую Кремль ведет против Украины. Речь идет об устранении более высоких рисков, с которыми сталкивается путинский режим, и соответствующих попытках элит защитить свою власть, активы и ресурсы.

Напомним, ранее в RLI предостерегли, что Кремль готовит ряд акций в странах Европы, чтобы создать иллюзию поддержки России.

Для этого Кремль прибег к вербовке активистов из числа членов левых политических сил и организаций. Значительная их часть изначально была привлечена коммунистическим режимом России для поддержки антивоенного движения на Западе. Также Россия планировала задействовать ультраправые организации и партии, действующие с позиций защиты национальных интересов и военного потенциала, избавления от влияния США и выхода из НАТО.