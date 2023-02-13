Кремль готовит ряд акций в странах Европы, чтобы создать иллюзию поддержки России – RLI

Россия запланировала ряд операций злонамеренного влияния в европейских странах. Она пытается создать иллюзию пророссийских настроений, народного недовольства санкциями против РФ и военной помощью, которую государства оказывают Украине.

Видео дня

Об этом говорится в материале Института Роберта Ленсинга (Robert Lansing Institute, RLI). По мнению экспертов, такие операции предоставляют государствам уникальную возможность разоблачить российские разведывательные активы и связанные с ними организации, которые будут к ним причастны.

Отмечается, что к диверсионным трюкам Кремль готовятся в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 18-20 февраля. Очевидно, что по оперативному замыслу Москвы подобные митинги должны вызвать у населения сомнения в единстве Запада в противодействии вооруженной агрессии РФ.

Для этого она вербует активы из числа членов левых политических сил и организаций. Отмечается, что значительная их часть изначально была привлечена коммунистическим режимом России для поддержки антивоенного движения на Западе. Также будут задействованы ультраправые организации и партии, действующие с позиций защиты национальных интересов и военного потенциала, избавления от влияния США и выхода из НАТО.

Помимо запланированных на февраль акций в Великобритании, российские спецслужбы с 16 по 18 февраля организуют аналогичные мероприятия в Португалии. Организатором выступает "Португальский совет мира и сотрудничества", являющийся правопреемником прокоммунистического организация "Движение за мир в Португалии". Его лидер Мария Ильда да Кошта Фигейреду является членом ЦК Коммунистической партии Португалии, в состав которой входит еще с советских времен.

Также на 18 февраля в немецком Мюнхене запланирована демонстрация под лозунгом "Переговоры вместо стрельбы". Организатор – "Общественная инициатива против проведения конференции НАТО по безопасности". Ожидается, что в мероприятиях примут участие пророссийские активисты, которые выезжали на оккупированные РФ территории Украины или участвовали в пропагандистских акциях в самой России в качестве журналистов или членов общественных организаций.

Среди лозунгов, которые они будут продвигать, называют требования "прекратить боевые действия в Украине, возобновить прямой политический диалог с Москвой, отказаться от санкционной политики, потребовать от правительства Португалии прекратить военную помощь Украине" и т. д.

По данным RLI, ряд акций протеста в Германии осуществляются при непосредственной поддержке правопопулистской политической партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которую подозревают в финансовой поддержке со стороны России, а также в обширных контактах с российскими дипломатами в Германии и членами заведомо пророссийски настроенных иностранных организаций. К примеру, 1 февраля 2023 года демонстрация в немецком Эрфурте за пределами ландтага Тюрингии с призывом не допустить поставок оружия в Украину была организована непосредственно местным отделением АдГ.

Аналитики подчеркивают: то, что подготовка к таким действиям идет одновременно с объявлением новых пакетов военной помощи Украине, сопровождаемых истериками российской пропаганды, свидетельствует об их прямой связи с операциями российской разведки.

"По словам наших источников в Кремле, российские спецслужбы сообщают о таких действиях Путину в основном как о попытке заявить, что в Европе существуют пророссийские настроения в результате их многолетних усилий. Однако ситуация идентична украинскому делу, где до 24 февраля российская разведка докладывала высшему руководству страны о сильных пророссийских настроениях и готовности пророссийских кругов самостоятельно проводить операции в поддержку Кремля. И, как оказалось, эти показухи происходят в результате коррупционного нецелевого использования бюджетных средств с имитацией якобы "пророссийских настроений", – указали в RLI.

Там подчеркнули, что неспособность Кремля политически влиять на принятие решений в НАТО приводит к попыткам организации демонстративных митингов "солидарности" по образцу тех, что проводились коммунистической Москвой во времена "холодной войны".

Источники Института в Москве указали, что в рамках продолжающихся усилий по организации пророссийских митингов наблюдается тенденция к организации демонстраций и пикетов у военных баз США. Причем Кремль рассматривает и другой вариант – собрать толпы возле других объектов военной инфраструктуры союзников по НАТО, занимающихся подготовкой украинских военнослужащих.

"По нашим оценкам, против таких объектов возможны насильственные провокации с участием внедренных оперативников военной разведки в радикальных попытках пресечь военную помощь Киеву. В данном контексте не исключено, что Кремль обратится к сценариям, разработанным организациями The June 2 Movement ("Движение 2 июня"), GRAPO (ГРАПО), Brigate Rosse ("Красные бригады") и Die Revolutionären Zellen ("Революционные ячейки", ФРГ). 26 февраля на 12:00 (по местному времени) запланирован митинг у базы НАТО в Рамштайне под лозунгом "Остановим экспорт оружия НАТО в Украину с целью предотвратить Третью мировую войну", – обратили внимание аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Института изучения войны, Россия частично восстановила способность проводить отдельные информационные кампании в поддержку конкретных стратегических целей в войне против Украины. Такие усилия Кремль предпринимает с постоянной стратегической целью – сдерживания предоставления Западом помощи Киеву, в частности, дальнобойных систем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!