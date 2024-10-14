Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора с КНДР о 'всеобъемлющем стратегическом партнерстве'

Российский диктатор Путин внес в Госдуму страны-агрессора законопроект о ратификации договора "о всеобъемлющем стратегическом партнерстве" с КНДР. Этот документ Путин и Ким Чен Ын подписали 19 июня в Пхеньяне.

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Об этом в понедельник, 14 октября, сообщили российские пропагандистские издания. Договор предусматривает помощь, в том числе военную, одной из стран в случае нападения на другую.

Один из пунктов документа позволяет КНДР вступить в войну против Украины на стороне РФ, но для этого Россия должна сама подвергнуться нападению и находиться "в состоянии войны".

Кроме того, договор предусматривает, что "стороны сотрудничают друг с другом в целях обеспечения прочного регионального и международного мира и безопасности", отказываются от заключения договоров с третьими странами, направленных против второй стороны, а также отказываются предоставлять свою территорию для нападения на другую сторону договора.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 октября заявил, что на Ставке Верховного главнокомандующего обсуждалось "фактическое включение" Северной Кореи в войну РФ против Украины.

Накануне он заявил, что речь идет "не просто о передаче оружия, а о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта".

В то же время министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён также сказал, что КНДР может направить военнослужащих своих регулярных вооруженных сил в Украину для поддержки РФ. По его словам, это станет последним признаком углубления военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.

Как сообщал OBOZ.UA:

– летом этого года стало известно, что Северная Корея отправила в РФ элитную делегацию военной подготовки. Это первый военный обмен между двумя странами с момента подписания их лидерами пакта о более тесном военном сотрудничестве.

– 3 октября ВСУ ударили по позициям оккупантов под Донецком, в результате чего было ликвидировано 20 российских военнослужащих, среди которых шесть офицеров из КНДР.

– Половину снарядов, которыми Россия атакует Украину, оккупантам передает Северная Корея. Речь может идти о передаче Пхеньяном Москве около трех миллионов снарядов в год.

– Глава ГУР Кирилл Буданов рассказывал, что поставки КНДР снарядов России являются критической проблемой для Украины. Также враг получает от нее баллистические ракеты, однако они составляют не такую проблему, как снаряды.

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