Путин видит себя в Мавзолее вместо Ленина: Чалый рассказал о тайных мотивах российского диктатора

У российского диктатора Владимира Путина есть тайное желание, которое руководит его действиями. Он хочет после смерти занять место Ленина в Мавзолее на Красной площади в Москве и стать одним из нескольких диктаторов в мире, удостоившихся подобного "чествования".

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Именно поэтому удар по Мавзолею оказал бы чрезвычайно мощное психологическое влияние на Путина. Такое мнение высказал бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США 2015-2019 годов, председатель правления украинского кризисного медиацентра Валерий Чалый.

Он отметил, что для Путина чуть ли не сакральное значение имеет Мавзолей на Красной площади в Москве. Поэтому удар по нему имел бы значение, равноценное удару по "центру принятия решений".

"Одно попадание в Мавзолей, где хочет Путин лечь. А он очень хочет, он потому его не разрушает", – поделился мнением дипломат.

Он добавил, что российский диктатор мечтает стать единственным "обитателем" Мавзолея.

"Я напомню, многие не знают, что был период, когда был Ленин и Сталин. Двух лежали. Ну, Путин такого не допустит. И единственная причина, по которой он не выносит этого мертвеца, мумию... Он хочет туда лечь, чтобы он был царем, каким потом стал. Не так много таких людей, которые в мавзолеях лежат по миру", – заметил Чалый.

Он также добавил, что по всему миру в мавзолеях лежат тела четырех диктаторов. И Путин стремится присоединиться к этой "компании"

"Это видно просто по всем его реакциям на предложения, которые раздаются время от времени вынести Ленин из Мавзолея, разрушить это все. Нет, там себе держат. Поэтому удар по Мавзолею, удар по Красной площади – это было бы очень хорошо психологически", – объяснил причины, по которым Силам обороны стоило бы атаковать Кремль Чалый.

Напомним, ранее о вероятной скрытой мечте Путина заявлял экс-премьер Владимир Гройсман. Он убежден, что российский диктатор грезит возможностью "сбить с мавзолея буквы "ленин" и заменить их на буквы "путин".