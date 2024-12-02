'Надули! Нагло обманули!' Путин отменил альтернативную Олимпиаду и стал посмешищем в сети

Российский диктатор Владимир Путин отложил проведение в РФ альтернативной Олимпиады – так называемых Игр дружбы, которые были запланированы на будущий год. При этом главарь Кремля издал для этого специальное постановление, разбивая пропагандистский миф о спорте вне политики.

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Своим указом Путин превратил себя в настоящее посмешище. "Впредь до особого решения президента РФ отложить проведение международных соревнований "Всемирные игры дружбы", – говорится в тексте документа о соревнованиях, которые в России хотели провести еще осенью 2024 года.

Читатели портала Sports.ru едко отреагировали на это решение главы террористического государства. Болельщики отметили, что у РФ сегодня просто нет друзей, а также напомнили Путину о его вечных жалобах на обман Запада.

"Так и не ползут к нам на коленях?", "Отложено до появления этих друзей", "Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина. Так вот ты какой "спорт вне политики", "Так что там с нашей суперальтернативной Олимпиадой?", "Отложил игры дружбы, потому, что друзей не осталось, кроме Талибана и Сирии", "А чего это вдруг? Не с кем дружить? Неужели надули?", "Это гойда уже?", "На-ду-ли! Просто нагло обманули! Нас просто водили за нос. Грубо кинули! Не в первый раз с нами такое происходит", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, российское правительство ликвидировало комитет, отвечавший за подготовку спортсменов страны к Олимпийским и Паралимпийским играм.

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