Путин в кризисных ситуациях застывает – Washington Post

Медленный и неуклюжий военный ответ Москвы на внезапную операцию Украины в Курской области РФ является примером того, что Владимир Путин не способен реагировать быстрыми и решительными действиями, соответствующими его воинственной риторике. В кризисные моменты кремлевский диктатор застывает.

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Об этом заявило Washington Post. Издание считает, что ситуация на Курщине стала четвертым серьезным ударом по авторитету Путина с момента полномасштабного вторжения в феврале 2022 года и продемонстрировала слабость иерархической автократии, которая в значительной степени основана на страхе и наказании.

Первый эпизод, который подорвал авторитет диктатора, это неудача оккупационной армии с блицкригом. Второй – мятеж главы частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина. Третий – стрельба в популярном концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.

Каждый раз реакция Кремля была нерешительной: Путин ждал 24 часа и более, прежде чем сделать какой-либо публичный комментарий.

"Это всегда один и тот же стиль. Путин любит все держать в тайне. Когда он появляется публично, он мало говорит. Он предпочитает не быть паникером", – поделилась мнением Татьяна Становая, основатель французской аналитической группы R. Politik.

Журналисты обратили внимание на то, что Путин 12 августа, во время транслировавшегося по телевидению совещания сотрудников служб безопасности, выглядел более взволнованным, чем обычно, читая замечания из толстого блокнота, исписанного черными чернилами. Он также раздраженно перебил и.о. губернатора Курска Андрея Смирнова, когда тот осмелился открыто раскрыть масштаб вторжения. На тот момент ВСУ контролировали 28 приграничных сел

Марк Галеотти, эксперт по российской безопасности из лондонского Королевского института объединенных оборонных исследований, указал, что тогда Путин сказал: "Просто разберитесь с этим", – не озвучив никакой стратегии, как это сделать.

После этого совещания Путин вернулся к своей обычной работе. К примеру, провел очередное заседание Совбеза РФ 16 августа, чтобы "обсудить новые технические решения" для войны против Украины, прежде чем объявить о планах отправиться в Азербайджан, – как будто в Курской области все было в порядке.

"Путин ожидает, что другие сделают всю тяжелую работу. Он будет приписывать себе заслуги за все, что идет хорошо, и точно так же он будет винить людей за все, что идет плохо", – объяснил Галеотти.

В Washington Post отметили: ущерб авторитету Путина не означает внутреннюю угрозу его власти. По мнению аналитиков, нет рисков, что его режим может рухнуть в обозримом будущем.

Как писал OBOZ.UA:

– Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что операция Сил обороны в Курской области идет по плану и приносит положительные результаты.

– Источник The Wall Street Journal считает: чтобы вытеснить Вооруженные силы Украины с территории Курской области России, государству-агрессору потребуются больше бойцов, чем есть у Киева на этом участке фронта. В СМИ назвали цифру в 20 000 обученных российских военнослужащих.

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