Трамп вопреки прогнозам встретится с Зеленским раньше, чем с Путиным. Это свидетельствует о том, что диктатор не идет навстречу выгодным для себя предложениям американцев о заморозке войны по существующей линии фронта. Он требует слишком многого и, вероятно, ставит унизительные предварительные условия для переговоров.

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Приход к власти Трампа дал российской верхушке надежду на то, что ей удастся выйти из войны без особых проблем и даже с каким-то прибытком. Не даром она ждала его возвращения в президентское кресло буквально как манны небесной. Путин сейчас на ее глазах этот шанс уничтожает. Этот параноик требует фактической капитуляции Украины, на что даже Трамп не может пойти, не потеряв лицо.

Вероятность того, что диктатора-параноика может убрать собственное окружение, чтобы потом договориться с Трампом о комфортном для себя выходе из войны и санкций, становится, как минимум, не нулевой.