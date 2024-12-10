Путин тайно наградил российских шпионов, разоблаченных в Словении: всплыли подробности

Разоблаченные в Словении российские шпионы Артем и Анна Дульцевы награждены орденами мужества. Соответствующие указы подписал российский диктатор Владимир Путин.

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В чем именно заключается "мужество" вернувшихся в результате обмена между РФ и США на родину шпионов – неизвестно: соответствующие указы в открытом доступе не публиковались, не было и официальных заявлений о награждении Дульцевых. Об этом сообщает российское издание "Агентство".

Журналисты издания процитировали информацию о тайном награждении Путиным российских шпионов-супругов Дульцевых, опубликованную в журнале Службы внешней разведки РФ.

"Российские шпионы Артем и Анна Дульцевы, которые вернулись в Россию в ходе последнего обмена заключенными, были награждены орденами Мужества указом президента. Об этом стало известно из публикации в журнале "Разведчик". Официально о награждении не сообщалось. По данным западных разведок, Дульцевы долгое время были "спящими" агентами и были разоблачены меньше чем через год после того, как были "разбужены", – пишет "Агенство".

В журнале "Разведчик", учредителем которого является фонд социальной защиты ветеранов внешней разведки "Согласие", расположенный по тому же адресу, что и пресс-бюро СВР, было опубликовано интервью с Дульцевыми. Его редакция сопроводила информационной справкой, в которой упоминается награждение шпионов без указания даты, когда им вручили ордена.

Журналисты "Агентства" добавили, что не смогли найти соответствующие указы ни на сайте Кремля, ни в российской системе "Гарант", что свидетельствует об их засекреченности.

При этом издание напомнило, что согласно положению про орден мужества эту награду в РФ вручают россиянам, "проявившим самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей в чрезвычайных ситуациях, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни".

Россияне, получившие три таких ордена, могут быть представлены к званию героя России.

Эту награду в свое время Путин посмертно наградил так называемого военкора Владлена Татарского (жителя Донетчины Максима Фомина, до 2014 года сидевшего в тюрьме за грабеж, а после воевавшего против Украины). Он был ликвидирован 2 апреля 2023 года в кафе в Санкт-Петербурге, где проводил "творческий вечер": предателю и военному преступнику вручили статуэтку со взрывным устройством, которая детонировала практически у него в руках.

Также ордена мужества Путин вручает участникам войны против Украины, в том числе их награждают и посмертно.

Причина награждения Дульцевых в публикации журнала СВСР не указана. Да и в других открытых источниках об их деятельности информации практически нет.

В словенских спецслужбах считают, что Дульцевы в течение длительного времени были "спящими агентами", активную же шпионскую деятельность они начали в 2022 году. А уже в декабре того же года они были задержаны: в интервью "Разведчику" Анна Дульцева разоблачение и задержание назвала "провалом".

Согласно информсправке, сотрудничество Дульцевых с российской разведкой стартовало в 2009 году. Три года их готовили к работе за рубежом: там на "особых условиях" они находились с 2012 года. Согласно легенде, они имели другие имена – Людвиг Гиш и Мария Роза Майер-Муньос, познакомились якобы в Аргентине.

О том, что Дульцевы начали работу как разведчики в 2012 году, писала The Wall Street Journal. Именно в этом году оба, как сообщала газета, приехали в Аргентину: они въехали в страну отдельно друг от друга, Артем — из Уругвая, а Анна — из Мексики. В этом году пара начала "попытки создать полностью ложную личность"

"Артема и Анну Дульцевых задержали в 2022 году в Словении, где они жили под видом супружеской пары из Аргентины. В 2024 году они вместе с двумя детьми вернулись в Россию в ходе масштабного обмена заключенными", – добавляет "Агентство".

Напомним, 1 августа 2024 года Россия и Запад провели обмен заключенными. США и Германия забрали нескольких удерживавшихся Москвой в заложниках иностранцев, а также ряд российских оппозиционеров, угодивших в тюрьму по "политическим статьям". Кремль же взамен забрал киллеров, шпионов и хакеров.