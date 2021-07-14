Путин сравнил союзное государство с Беларусью с Евросоюзом
Президент России Владимир Путин сравнил союзное государство РФ и Беларуси с Европейским Союзом. Он отметил, что в ЕС гораздо более глубокий уровень интеграции.
Как сообщается на сайте Кремля, об этом Путин заявил, отвечая на вопросы о своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев". По его словам, союзное государство – это не государство, а просто определенный уровень интеграции двух стран.
"Если сравнить с Евросоюзом, в Евросоюзе гораздо более глубокий уровень интеграции, чем у нас", – сказал Путин.
Он напомнил, что у ЕС есть единая валюта, свободное передвижение между странами и очень мощный таможенный союз.
"Там все есть, чего мы пока еще не достигли. При полном сохранении суверенитета", – заметил президент РФ.
По его мнению, все это облегчает жизнь людям, создает определенные условия для экономического развития, а также повышает конкурентоспособность.
Союзное государство – это конфедеративный союз Российской Федерации и Республики Беларусь с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.
На пути завершения его образования как реального государственного образования стала позиция Александра Лукашенко, который не хочет терять свою власть в результате ликвидации Беларуси в рамках союзного государства.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал союзное государство РФ и Беларуси угрозой для нашей страны. По его словам, усиленное партнерство Москвы и Минска будет оказывать давление на Киев.