Путин снова заговорил о 'геноциде россиян на Донбассе' и пообещал выполнить 'цели и задачи СВО'. Видео

Кремлевский диктатор Владимир Путин в очередной раз завел свою пластинку о якобы "геноциде россиян на Донбассе". Российский президент также снова пообещал выполнить "цели и задачи СВО", которыми "кормит" граждан страны-агрессора уже почти два года.

Видео дня

Такое заявление Путин сделал на встрече со студентами, которые уже стали оккупантами и побывали на фронте в Украине. Соответствующие заявления распространяют российские пропагандисты.

"Все, что происходило на Донбассе, – это геноцид, на наших исторических территориях русских объявили нетитульной нацией. Мы добьемся реализации поставленных задач и целей СВО", – сказал диктатор.

По его словам, он начал широкомасштабную войну против нашей страны, чтобы закончить "войну, которую начала Украина в 2014 году на Донбассе".

Диктатор также посетовал, что якобы "фактическим хозяином Украины после распада СССР были националисты".

В то же время Путин раскрыл количество оккупантов, находящихся в Украине. По его словам, на фронте участие в боевых действиях принимают 600 тыс. человек.

"Наверное, есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, решения, что-то нужно донастраивать всегда, потому что и зона боевых действий большая – почти 2 тыс. км, и в зоне боевых действий находятся свыше 600 тыс. человек. Механизм огромный", – сказал российский лидер.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин нашел "много общего" между РФ и Движением неприсоединения, 19-й саммит которого на днях прошел в столице Уганды Кампале при участии порядка 130 стран мира. В письме к нему он ложно заявил, что Россия "поддерживает" безусловное равенство и суверенитет всех государств.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!