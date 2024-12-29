Путин решил бороться с 'экстремизмом' из Украины: какие законы подписал диктатор и чего он боится

В субботу, 28 декабря, российский диктатор Владимир Путин подписал более 50 законов, часть из которых направлена на усиление контроля внутри страны. В частности, он утвердил новую стратегию противодействия экстремизму.

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В этом документе говорится, что ситуацию в РФ "все чаще пытаются раскачать из-за границы". А одной из главных задач в борьбе с экстремизмом в России считают "ликвидацию источника угроз, происходящих с территории Украины".

Для борьбы с экстремизмом страна-агрессор будет разрабатывать автоматизированные программы, позволяющие выявлять противоправный контент в интернете.

"В рамках борьбы с экстремизмом планируется активно распространять идеи исторического единства народов РФ. РФ будет принимать меры для социокультурной интеграции Донбасса и Новороссии", – говорится в стратегии.

Россия относит к экстремистским угрозам инициирование цветных революций, фальсификацию истории, терроризм. Также отмечается, что экстремисты все чаще обостряют национальный вопрос, продвигая тему "деколонизации" РФ.

В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины отметили, что законы, которые российская пропаганда называет мерами по "защите суверенитета", фактически является попыткой обезопасить режим от новых угроз типа так называемого похода Пригожина на Москву.

Так, теперь участие в вооруженном восстании карается в России лишением свободы сроком от 15 до 20 лет, а осужденные за терроризм или вооруженный мятеж больше не будут иметь права на условно-досрочное освобождение.

Иностранным гражданам, помогающим попыткам подорвать безопасность России, грозит до 15 лет лишения свободы.

Также введена уголовная ответственность за преступления против военной службы для добровольцев, включая дезертирство, сопротивление начальству и уничтожение военного имущества.

"Принятие и подписание этих законов подтверждает, что кремль все больше боится внутренних угроз и пытается законодательно обезопаситься от них. Впрочем, это давление рано или поздно приведет к дестабилизации внутриполитической ситуации и, наконец, падение путинского режима", – подчеркнули в ЦПД.

Как сообщал OBOZ.UA, на публичных мероприятиях с Владимиром Путиным начали ставить воздухоочистители. Похоже, что российский диктатор, несмотря на завершение пандемии коронавируса, все еще боится его подхватить.

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