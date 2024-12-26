На публичных мероприятиях с Путиным начали ставить воздухоочистители: в сети обратили внимание на интересный нюанс. Фото

Похоже, что российский диктатор Владимир Путин, несмотря на завершение пандемии коронавируса, продолжает бояться подхватить смертельный вирус на публичных мероприятиях. Так, во время неформального саммита глав стран СНГ в Санкт-Петербурге за креслами иностранных лидеров были замечены ультрафиолетовые облучатели-рециркуляторы.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Агентство. Новости". Как обратил внимание журналист кремлевского пула из издания "Коммерсантъ" Андрей Колесников, эти белые устройства можно заметить на официальных кадрах мероприятия.

Аналогичные облучатели уже длительное время используются в рабочем кабинете Путина в Кремле – впервые их зафиксировали там еще в 2016 году.

Подобное устройство можно заметить и на более поздних фотографиях кабинета, опубликованных на официальном сайте Кремля.

После начала пандемии коронавируса такие устройства активно закупались для московских образовательных учреждений, о чем сообщало издание Daily Storm. В то же время, их эффективность вызывает сомнения у части специалистов. К примеру, бывший министр здравоохранения России Андрей Воробьев в 2023 году заявил, что такие облучатели "не имеют ничего особенного": "Лишь немного повышается концентрация озона, которую организм не испытывает. По меньшей мере, вреда эти устройства точно не наносят".

После начала пандемии Путин ввел жесткие меры безопасности, которые продолжал соблюдать даже после официального завершения пандемии, объявленного ВОЗ. К примеру, в прошлом году российский диктатор носил с собой санитайзер на публичные мероприятия, а всех, кто с ним встречался, обязывали проходить карантин и сдавать ПЦР-тесты.

В этом году Путин якобы начал отчасти отказываться от строгих ограничений. В частности, в ноябре впервые с 2020 года он пожал руку каждому иностранному послу во время церемонии вручения доверительных грамот.

Ранее британский экстрасенс Крейг Гамильтон-Паркер дал прогноз, что война в Украине в 2024 году может достичь своего финала, поскольку велика вероятность того, что президент России Владимир Путин в конце концов умрет. Без столь переломного момента боевые действия будут продолжаться до истощения.

Напомним, что в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины считают, что спецслужбы страны-агрессора России могли внимательно следить за тем, как россияне реагировали на сообщения о якобы смерти их диктатора Владимира Путина. За теми, кто радовался этим фейкам, вскоре могут прийти.

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