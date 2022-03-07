Путин расследует хищение средств на создание в Украине 'пятой колонны': вскрылась вероятная причина метаний Медведчука

Путин расследует хищение средств на создание в Украине "пятой колонны". Вероятно, именно с этим связаны недавние сообщения о том, что его кум Виктор Медведчук пытался покончить жизнь самоубийством: он может быть причастен к расхищению не менее 1 миллиарда долларов, выделенных ему Путиным на эти цели.

Источники OBOZREVATEL сообщают, что на днях президент РФ Владимир Путин поручил начальнику контрольно-ревизионного управления Администрации президента Дмитрию Шалькову, начальнику Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, Генеральному прокурору Игорю Краснову и первому заместителю директора ФСБ Сергею Королёву провести тщательную проверку использования средств, выделяемых на подрывную деятельность в Украине и формирование "пятой колонны" в 2014-2022 годах.

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Под подозрение в хищении средств попадают люди, отвечавшие за "украинское направление": бывший помощник президента Владислав Сурков, бывший руководитель управления по культурным и общественным связям с ближним зарубежьем генерал Владимир Чернов, его преемник на этом посту Игорь Маслов, начальник 5-й Службы ФСБ генерал Сергей Беседа, глава Россотрудничества Евгений Примаков, бывшие кураторы украинского направления при Минэкономразвития Михаил Бабич и Яна Лантратова, нынешний "министр иностранных дел Абхазии" Инал Ардзинба и ряд других персонажей.

Наши источники сообщают, что в Кремле этих бывших и нынешних чиновников подозревают в "осваивании" около 5 миллиардов долларов, которые должны были пойти на подрывную деятельность в Украине. При этом работу, на которую выделялись миллиарды долларов, они полностью провалили.

Более того, "исполнители", как сообщают наши источники, скармливали Путину откровенную дезинформацию о ситуации и реальных настроениях в Украине. На основании этой дезинформации Путин в итоге и принял решение ввести войска на территорию суверенного независимого соседнего государства.

Кремль выделял разворованные упомянутыми персонажами средства на финансирование сети пророссийских активистов, организацию круглых столов, проведение агитационной работы.

"Путин откровенно верил, что потраченные средства пошли на создание мощной сети оппозиционно настроенных лиц, которые только и ждали время, когда придут русские и освободят их из-под гнета "фашистов". В сознании Путина существовали инициативные группы по созданию новых "народных республик", агентура в среде националистов и так далее", - уверяет наш источник.

По его словам, начало расследования о разворовывании выделенных на создание "пятой колонны" могло серьезно напугать Виктора Медведчука. Ведь от Кремля на те же цели он предположительно получил не менее 1 миллиарда долларов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 27 февраля Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, где он находился по решению суда в деле о государственной измене.

Через несколько дней после этого ряд телеграм-каналов сообщил, что кум Путина якобы попытался совершить самоубийство, но его успели вытащить из петли. Откуда взялась эта информация, а также насколько она соответствует действительности - неизвестно.

Где сейчас находится идейный лидер пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - неизвестно.