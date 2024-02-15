Путин рассказывал о желании НАТО захватить Россию в костюме Brioni из Италии: сеть взбудоражил интересный нюанс. Фото и видео

Российский диктатор Владимир Путин рассказывал россиянам о желании НАТО захватить Россию, пагубном влиянии стран Запада и важности импортозамещения, при этом сам одет в брендовую одежду одной из стран НАТО. Так, на одно из недавних мероприятий в России Путин надел костюм элитного итальянского бренда Brioni, который считается одной из самых престижных торговых марок мужской одежды.

Соответствующее видео с российским диктатором опубликовал в своем Telegram-канале российский пропагандист Павел Зарубин. На этих кадрах заметно, что на подкладке пиджака Путина видна бирка с логотипом бренда Brioni.

"О желании НАТО захватить Россию, пагубном влиянии Запада и важности импортозамещения Путин рассказывает в костюме Brioni из страны НАТО Италии".

Ценой, кстати, 600-700 тысяч рублей без учета стоимости индивидуальной подгонки", – отметил один из пользователей соцсети Х, ранее известной как Twitter.

Так, Путин в очередной раз продемонстрировал, что не экономит на себе, а его громкие заявки об импортозамещении никак не отразились на его гардеробе.

"И знаете, что самое смешное. Даже в этом брендовом дорогом костюме с загнивающего Запада, он каким-то чудом по-прежнему выглядит гопником, который не умеет носить даже пальто, не то что индивидуально подогнанный костюм", "Тоже мне новость! Все знают, что "Бриони" шьет лучшие в мире костюмы для недомерков", "Когда наденет ватник, тогда поверим", – пишут другие пользователи.

Ранее сообщалось, что диктатор РФ Владимир Путин прокомментировал российским пропагандистам свое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, поддающему Москве. Президент страны-агрессора выдал, что "не получил наслаждения" от интервью, а также снова выдал несколько циничных заявлений о своем вторжении в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, в The Washinghton Post отметили, что Путин в скандальном интервью Карлсону фактически подтвердил, что вторгся в Украину из-за исторических претензий России на украинские территории, а не из-за того, что боялся нападения со стороны США или НАТО.

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