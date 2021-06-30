Во вторник, 29 июня, в России зарегистрировали рекордное количество смертей от коронавируса за всё время пандемии. Третья волна только набирает обороты, а РФ по суточной смертности и числу новых случаев Covid-19 заняла четвёртое месте в мире. Россия почти в два раза обогнала ЕС и США по числу смертей за неделю при том, что у неё меньше населения.

Как пишет "Новая газета", "третья волна коронавируса грозит России даже более масштабными потерями, чем первые две, а общее число жертв пандемии может вырасти до миллиона человек". В российском издании подсчитали, что избыточная смертность в РФ за третью волну пандемии может составить 320 тысяч человек. "Таким образом, за весь период пандемии смертность вырастет примерно на 735 тысяч человек", — считают в "Новой газете".

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Россия стала крупнейшим очагом инфекции. К примеру, порядка 200 болельщиков сборной Финляндии по футболу по возвращении из Санкт-Петербурга, где проходит "Евро-2020", получили положительные тесты на коронавирус — это более половины новых случаев в стране. Несмотря на это Россия ничего не предпринимает, и другие страны сами начали вводить запреты. В частности, 29 мая Чехия запретила поездки в РФ своим гражданам из-за вспышки Covid-19, ранее подобные ограничения ввели во Франции, а Германия сократила количество рейсов в российские города.

Люди умирают, а российские власти бездействуют. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что к ухудшению ситуации с коронавирусом привели "тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации и, кроме того, коварство самой инфекции". "Это полная глупость", — сказал он, комментируя заявление, что борьба с Covid-19 на государственном уровне провалена и Россия вышла в лидеры по росту заболеваемости. "Я не знаю, кто это говорит, но как минимум это невежда", — считает представитель Кремля.

Радует, что в Кремле хотя бы признали провал вакцинации в России — стране, которая в августе 2020 года первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. К слову, "Спутник V" по сей день не одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и ВОЗ. По словам пресс-секретаря президента России, пропаганда вакцинации в РФ "оказалась не столь эффективной, насколько хотелось бы".

Но в вакцинной катастрофе крайним тоже оказался народ. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сказал, что причина провала вакцинации в России — ментальность россиян и свобода слова. "У нас, видимо, осталась с 90-х годов свобода нравов и свобода личного мнения. Наверное, нужно что-то менять в отношении безопасности", — отметил он в интервью Познеру.

А тем временем в кулуарах говорят, что власти не заинтересованы в "эффективной" пропаганде вакцинации. 21 июня стало известно, что Росстат зафиксировал рекордное сокращение числа пенсионеров в России. С 1 января 2019 года по 1 апреля 2021 года российских пенсионеров стало меньше на 1,276 млн — рекордную величину за всю историю доступной статистики (с 1998 года). Коронавирус крайне опасен для пожилых и социально незащищённых, что, собственно, жадным российским властям только на руку.

29 июня исследовательский центр портала SuperJob опубликовал итоги соцопроса, посвящённого вакцинации в России. Отвечая на вопрос: "С 1 августа все курорты Краснодарского края закроются для непривитых от COVID-19 граждан. Сделаете ли прививку от коронавируса, если это станет единственной возможностью выехать в Краснодарский край?", только 19% россиян сказали, что планируют вакцинироваться в любом случае, а 3% — сделают прививку, если это станет единственной возможностью для выезда на курорт. В то же время 53% россиян не будут вакцинироваться в любом случае, 25% респондентов затруднились с ответом.

Ради поездки за границу вакцинироваться готов каждый пятый, да только — зазря. К примеру, на днях Греция изменила правила въезда для россиян из-за вспышки в России — с 30 июня даже вакцинированных обяжут иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, а также сдавать ПЦР-тест на границе. Или ещё пример — 28 июня Минздрав ФРГ заявил, что не считает привитыми тех, кто вакцинировался "Спутником V", пока его не одобрит EMA.

В России винят не только народ, но и... врачей. "Трудно переоценить подвиг врачей, сражающихся в стационарах за жизнь заражённых пациентов. Но невозможно понять причины, по которым некоторые их коллеги рекомендуют москвичам не спешить до получения дополнительных данных о возможных побочных эффектах „Спутника V“ или дождаться какой-то другой, правильной вакцины. Вот уж кого стоило бы безжалостно увольнять за нарушение клятвы Гиппократа, так это таких, с позволения сказать, специалистов. Уверен, что в столице их всего единицы. Но каждое подобное суждение людей в белых халатах порождает волну слухов и антипрививочных комментариев в социальных сетях. И, как следствие, усложняет работу компаний по вакцинации персонала. Пора уже признать — мы находимся в военной ситуации", — к примеру, пишет обозреватель на страницах российского издания "Коммерсантъ".

А ведь клятва Гиппократа содержит этические принципы и обязательства, скажем, принцип непричинения вреда, оказания помощи больному, заботы о его пользе и доминанты интересов больного. И в ней нет ни слова о выполнении приказов начальства, которые могут нести угрозу здоровью и жизни.

Если верить ТАСС, то "пострегистрационный этап клинических исследований вакцины против нового коронавируса „Спутник V“ планируется завершить до конца 2022 года". Как сообщает российское государственное информационное агентство федерального уровня, "целью пострегистрационных клинических исследований является оценка эффективности, иммуногенности и безопасности вакцинного препарата". В дорегистрационных клинических исследования "Спутника V" приняло участие 76 человек, зато в пострегистрационных — 146 млн.

По итогам соцопроса исследовательского центра портала SuperJob, опубликованного 27 июня, только 9% россиян считают эффективным "Спутник V", 3% — "ЭпиВакКорону", 3% — "КовиВак". Ещё 50% россиян затруднились с ответом, 28% считают, что все российские препараты неэффективны. Отвечая на аналогичный вопрос о безопасности, только 13% россиян голосуют за "Спутник V", 4% — "ЭпиВакКорону", 5% — "КовиВак". Затруднились с ответом 35% респондентов, 29% считают, что все отечественные препараты небезопасны. Выходит, что 78% россиян не верят в эффективность российских вакцин, 64% — их безопасность.

А тут ещё 29 июня учёные подлили масла в огонь. Показатель эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник V" снижается в 2,6 раза против индийского (дельта) штамма. Об этом заявил разработчик препарата и заместитель директора Центра им. Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов, передает ТАСС.

Прямо как в анекдоте, когда спрашивают блондинку: "Какова вероятность того, что, выйдя на улицу, вы встретите динозавра?"

— 50%

— Этот как??

— Ну, или я его встречу, или нет

В среду, 30 мая, состоится "Прямая линия с Владимиром Путиным", в ходе которой он ответит на вопросы народа. В кулуарах говорят, что она пройдёт в условиях высокого социального напряжения и "может стать самой трудной для Кремля „акцией поддержания лица“ за последнее время". В высоких кабинетах продолжают гнуть линию "победы над ковидом" со времён майского парада и плебисцита, но на фоне эпидемиологической катастрофы в России это выглядит крайне неуместно. Общение президента с народом будет проходить на грани — разрыв между отчётным миром Путина, отсиживающимся в бункере, и реальной жизнью россиян огромен.

И в конце свежий политический анекдот: Гватемала просит вернуть деньги за "Спутник V" из-за задержки в поставках. Речь идёт о 6 млрд рублей ($83 млн), которые страна заплатила за 16 млн доз вакцины. Первые партии "Спутника" в Гватемалу были доставлены в мае. Всего в страну поступило 150 тыс. доз вакцины.

"Отличная" новость к прямой линии, на которой тема вакцинации и "Спутника V" будет ключевой.

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